〈佳世達法說〉新設網通事業群 新事業營收今年已達2成

佳世達 (2352-TW) 董事長陳其宏指出，因應明泰 (3380-TW) 加入聯合艦隊，將同步成立網通事業群，而今年以來，高附加價值事業佔比來到 22%，有信心 2022 年可以達成營收過半的目標，也將陸續反應在後續毛利率走勢上。

陳其宏表示，智慧解決方案和醫療事業等新事業上半年營收比 22%，比去年同期的 13% 已提高約 10 個百分點，其中智慧解決方案第二季營收比重為 15%，較去年同期倍增，醫療事業則為 7%。

陳其宏進一步指出，目前在智慧解決方案上，佳世達也逐漸成為軟硬體服務系統整合供應商，投資友通 (2397-TW)、拍檔、其陽、聚碩、羅昇等，部署自動化、雲端化、網通資安等，完善 IT 資訊技術和 OT 營運技術布局。

至於新增網事業群，陳其宏認為，明泰在網通領域具備乙太網路交換器、行動通信、寬頻網路等產品、仲琦 (2419-TW) 則在 Cable 領域的布局、以及互動的專業系統整合，可以補上 CT 通訊技術的產品和服務，並與智慧解決方案互相配合。

陳其宏強調，由於雲端化、網路資安等都是疫情下各行各業重要的數位轉型基礎建設，再加上陸續擴充在防疫物資及防疫科技的布局，在既有事業增長，加上新事業成立下，有信心可以達到 2022 年高值化營收占比過半的目標。