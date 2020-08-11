佳世達上半年EPS 0.6元 擬將明泰持股提高至六成

佳世達 (2352-TW) 今 (11) 日公告第二季財報稅後純益 9.49 億元，季增 307%、年減 6%，每股純益 0.48 元，上半年每股純益 0.6 元，佳世達也同步公告，將透過協商方式，取得友訊 (2332-TW) 以及董事長李中旺手上明泰 (3380-TW) 全數持股，佳世達集團持有明泰股權比重將進一步垃升至 60.3%。

佳世達第二季營收 437 億元，季增 11%、年增 6%；毛利率 13.6%，季增 0.2 個百分點、年減 0.5 個百分點；贏益率 3.3%，季增 0.7 個百分點，年減 0.8 個百分點；稅後純益 9.49 億元，季增 307%、年減 6%，每股純益 0.48 元。

佳世達上半年營收 829 億元，年增 2%、毛利率 13.5%，年減 0.2 個百分點、營益率 3%，年減 0.9 個百分點，稅後純益 11.81 億元，年減 39%，每股純益 0.6 元。

佳世達解釋，第二季在工廠逐步復工，加上疫情帶動宅經濟需求，顯示器需求增加、中高階機種比重也提升，加上近年布局解決方案得以因應客戶雲端化、自動化需求，均推升第二季營運狀況較前季顯著回溫。

而佳世達晚間也公告，在不超過 9500 萬股額度內，與友訊 (2332-TW) 及其子公司友茂投資、友佳投資，以及友訊董事長李中旺協商取得明泰普通股股份，預計交易完成後，佳世達集團綜合持有明泰股權比例會從 42.8% 提高到 60.3%。

不過，按佳世達與明泰主要產品銷售國家之反托拉斯法相關規定，此次交易還需取得必要國家之公平交易委員會或反壟斷委員會核准後，才會進行交易。

據了解，友訊以及李中旺，在 7 月底分別對佳世達提出邀約，提議將持有之全數明泰普通股售予佳世達，佳世達董事會因此在今日通過授權董事長進行協商與交易。