日本製造業PMI回升 產出及新訂單減幅縮小

日本 8 月份製造業 PMI 報 47.2，較前月改善。日本普遍低迷的製造業在 8 月份緩慢復甦，從受訪企業的回答中可得知，產出與新訂單數量，各出現 2 月及 1 月以來的最小降幅。

IHS Markit 週二 (1 日) 公布日本 au Jibun Bank 調查的日本製造業 PMI 數據。日本 8 月份製造業 PMI 報 47.2，較 7 月的 45.2 改善。也是今年 2 月以來最佳數據。

日本製造業 PMI 走勢圖 (圖片來源：IHS Markit)

日本製造業 PMI 近 3 個月來持續向上，與近 11 年新低的今年 5 月的 38.4 相較，更是明顯朝回溫方向發展。

IHS Markit 副總監 Annabel Fiddes 表示，各國在防疫上的各項限制措施逐漸放緩，產出、新訂單數量等主要指數減幅縮小。

來自海外的訂單數量雖然減少，減幅則是近 7 個月的最低。

僱用也持續下滑，但是 8 月的僱用減幅也是近 3 個月來最小。員工人數微幅收斂。

有企業表示在剩餘訂單急遽減少等影響下，產能過剩的現象持續。

產出及採購的減少幅度相對較小。採購活動方面的需求持續低迷，不過供應商的交貨日期也仍然拉長。肺炎疫情仍帶來不良影響。

採購品庫存在 7 月大幅減少，但是 8 月的減少幅度不大。成品庫存量則因需求量萎縮，更進一步的減少。

產品價格在 7 月呈現穩定，但是 8 月些許下滑。有部分企業表示，採購成本因為原物料價格上揚，價格也微幅調漲。

景氣看法較 4 月時的最低紀錄恢復許多，包含疫情爆發前的 1 月在內、是近期的最佳數據。雖然企業們對於景氣回溫的期待感升高，但有大部分的企業都憂心疫情會持續一段長時間。