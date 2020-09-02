〈陸股盤後〉外資連三賣 創業板指爆量收高

周三 (2 日)A 股三指數開高震盪，不過上證走勢偏弱，而創業板指則在成交量創新高的刺激下走勢較強。投資人正關注政治方面的風險對中國市場情緒的影響，如中印邊境爭端再起、中美南海局勢持續緊張，及傳出美國有意驅逐所有中國公費的學生與學者。

成交量能方面，今日滬深兩市成交金額達人民幣 9690 億元，接近兆元水準，日增 13.08%。

盤面上，安控、環保、園藝、物流、農牧飼漁、軟體服務、傳媒等概念股漲幅較大；保險、銀行、黃金、白酒、稀有金屬等跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.17%，報 3404.80 點；深證成指上漲 0.27%，報 13887.34 點；創業板指上漲 0.78%，報 2771.85 點。

北向資金進出方面，周三北向資金共賣超人民幣 66.14 億元，其中滬股通賣超人民幣 60.07 億元，深股通賣超人民幣 6.07 億元。外資已連續 3 日賣超，金額合計人民幣近 150 億元。

產業消息

美國國防部在一份報告中警告，預估中國在未來十年的核彈頭數量將成長一倍，雖中美對抗擴大，但近期呈現大漲的軍工類股出現獲利了結賣壓，中船防務大跌 4.8%、中國衛星大跌 4.2%、中航沈飛大跌 4.5%、航天科技大跌 3%。

外資大舉出脫 A 股，白酒類股成重災區，酒鬼酒重挫 5.4%、洋河股份下跌 1%、五糧液下滑 0.5%、股王貴州茅台下滑 0.4%。

法人觀點

光大證券認為市場短期雖然位在盤整期，但受企業獲利復甦支撐下，大盤仍具備上漲條件。另一方面中國經濟處在復甦軌道中，上半年寬鬆政策的效應將持續發酵，且貨幣政策還不到過度緊縮的情勢，而外在風險因素並未對經濟增長和企業整體獲利造成實質影響，所以對股市的影響也有限。

中銀證券表示基本面復甦趨勢延續中，流動性尚未面臨轉折點，市場仍將處於業績因子主導的環境。而市場流動性維持合理充裕，投資人對風險忍受度也有所提升，同時在股市投資報酬仍具吸引力之下，增量資金不斷流進股市，9 月份市場行情值得期待。

