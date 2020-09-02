小七社群開店平台服務升級 推宅配到府服務

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (2) 日宣布，看準微電商經濟正夯，7-ELEVEN 旗下社群開店平台「賣貨便」金物流服務再升級，賣家需求殷切的線上支付功能 (含信用卡、ATM) 將上線，並將攜手黑貓宅急便推到店寄件、宅配到府功能，而 7-ELEVEN 優化寄件流程目前已有近千家門市導入，預估至明年初導入全數門市，全力拉抬電商業務動能。

統一超說明，賣貨便平台主要提供微型創業者服務，推出至今累積會員數已近 30 萬人、交易近 300 萬次，開設賣場數達 150 萬個，在新推出線上支付功能 (含信用卡、ATM) 以及「宅轉店」服務後，將打造出更完整的社群開店平台。

另一方面，統一超表示，為加速微型創業者到店寄件的效率，7-ELEVEN 全面優化包裹寄件流程，寄件速度可大幅提升 7 倍效能，賣貨便平台自 2019 年推出自今，交易件數已較去年倍數成長。

據資策會產業情報研究所 (MIC) 今年最新公布的網友網購行為大調查，消費者喜好的支付方式前兩名分別為刷卡 (75.7%)、超商貨到付款 (46.8%)，針對消費者喜好的取貨方式，仍以超取 (85.9%) 和宅配 (72.4%) 為主。

統一超表示，在此趨勢下，7-ELEVEN 發揮服務據點的就近便利性，寄件服務整合集團內外物流品牌，包括交貨便、國際交貨便、黑貓宅急便、DHL、FedEx 等，並已與中華郵政合作，提供郵局便利包 1 號包、2 號包寄件服務。