統一超強化熟客圈經營 7月起開放集團多通路集點

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (22) 日宣布，集點平台 OPENPOINT 整合多元品牌和通路，自 7 月 1 日起將啟動「多通路積點」服務，力拚集結集團資源，強化經營熟客生態圈。

統一超說明，「多通路積點」服務將上線，消費者只要以 1 組會員帳號即可跨品牌累積並折抵點數當現金使用，未來 OPEN POINT 會員到 7-ELEVEN、網購、藥妝和加油站消費，報手機電話或出示 OPEN POINT APP 會員條碼可快速累積 OPEN POINT 點數，首波加入通路包含康是美、統一精工速邁樂加油中心。

7-ELEVEN 進一步表示，自 6 月 1 日起整合集團資源推「3 大支付立折 5%」活動後，透過 icash2.0、icash Pay、OPEN 錢包三大支付工具有效帶動業績成長，目前整體支付占比達 23.5%，並帶動整體非現金支付占比進 35%，會員數已來到近 800 萬人。

法人指出，台灣 7-ELEVEN 穩健成長並未受疫情影響，而統一超今年仍計畫新增 250-300 家門市，與去年淨增 286 家的目標差異不大，顯示展店動能無虞，再加上電商成長、強化會員經營有利拉升客單價等，有助持續利潤率。