安力 – KY前7月每股純益3.35元 接近去年全年獲利

沖壓廠安力 – KY(5223-TW) 今 (1) 日公布 7 月單月稅後純益 3000 萬元，月減 23.08%，每股純益爲 0.69 元，依照目前股本 4.32 億元計算，每股純益爲 3.35 元，已接近 2019 年全年每股純益 3.55 元。

安力 -KY 今年第二季稅後純益爲 1.07 億元，創新高，季增 11.52 倍，年增 2.72 倍，每股純益 2.47 元；今年上半年稅後純益 1.15 億元，每股純益 2.66 元。

安力 - KY 今年上半年出貨美系筆電客戶舊機種，7 月新舊機種一併出貨，營收衝上 2.03 億元，月增 13.93%，年增 52.14%，前 7 月營收 10.15 億元，年增 30.8%；預估 8 月營收也在歷史高檔。

安力 - KY 目前訂單以筆電應用為主，客戶涵蓋台達電 (2308-TW)、蘋果等，今年營收可逐季成長，安力 - KY 也積極進行市場多元布局，鎖定中國內需市場，切入包含民生、5G 光纖、伺服器、電動車等領域，繼重慶廠擴廠後，浙江新廠也投入興建，預計 2022 年完工。

安力 - KY 2019 年底完成重慶二期廠房建設，增加粉體塗裝生產缐，董事長許振焜表示，產線完成後將可迎接中國內需汽車零組件市場需求。