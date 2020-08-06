宏捷科Q2純益年增1.56倍 EPS 1.1元 Q3 WiFi動能仍強

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 今 (6) 日公告第 2 季自結財報，稅後純益 1.66 億元，季增 4.85%、年增 156.62%，每股純益 1.1 元，展望下半年，董事長祁幼銘表示，疫情風險仍在，但第 3 季 WiFi 需求強勁，估營收將持平或較第 2 季小幅下滑，第 4 季則還要觀察。

宏捷科第 2 季合併營收 8.4 億元，季增 3.26%、年增 80.49%，毛利率 32.46%，季增 0.11 個百分點、年增 2.45 個百分點，營益率 24.76%，季增 2.12 個百分點、年增 7.6 個百分點，稅後純益 1.66 億元，季增 4.85%、年增 156.62%，每股純益 1.1 元。

累計宏捷科上半年營收達 16.53 億元，年增 117.4%，毛利率達 32.41%，年增 5.73 個百分點，營益率 23.72%，年增 11.37 個百分點，稅後純益 3.25 億元，年增 281.6%，每股純益 2.2 元。

祁幼銘表示，宏捷科產品分為三大類別，包含手機 PA、WiFi6、3D 感測 VCSEL，公司基本面不變，但今年手機受疫情、貿易戰整體需求下滑，下半年 VCSEL 動能也不強，僅 WiFi 訂單能見度較佳，目前產能利用率約達八成。

宏捷科今也與中美晶 (5483-TW) 共同召開重大訊息宣布，中美晶將參與宏捷科私募普通股 45000 千股，私募價格為 77.7 元，募資完成後，中美晶將取得宏捷科 22.53% 股權，並成其最大股東。