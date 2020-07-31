全新Q2純益年減7% EPS 0.72元 本季營收優上季

砷化鎵廠全新 (2455-TW) 今 (31) 日公告第 2 季財報，稅後純益 1.32 億元，季減 5.73%、年減 7.38%，每股純益 0.72 元，受惠產品組合優化，第 2 季毛利率達 44.2%，創歷史新高，展望下半年，全新看好 5G 滲透率提升，第 3 季營運可望優於第 2 季。

全新第 2 季合併營收 5.93 億元，季減 8.6%、年減 3.97%，毛利率 44.2%，季增 3.21 個百分點、年增 2.77 個百分點，營益率 26.77%，季增 1.15 個百分點、年增 0.66 個百分點，稅後純益 1.32 億元，季減 5.73%、年減 7.38%，每股純益 0.72 元。

累計全新今年上半年營收達 12.43 億元、年增 14.1%，毛利率 42.52%、年增 0.23 個百分點，營益率 26.17%，年增 1.25 個百分點，稅後純益 2.73 億元，年增 16.8%，每股純益 1.48 元。

全新指出，第 2 季產品組合，受惠光通訊比重維持高檔，6 月拉升至 29.18%，第 2 季平均達 26.34%，較第 1 季大幅上升，推升毛利率創高，展望第 3 季，隨著品牌手機廠陸續推出新機、5G 滲透率提升，將有助手機射頻元件 (RF) 需求增加，而 5G 基建所需的光通 PIN 產品第 3 季需求也可望維持高檔。