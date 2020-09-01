新莊副都心房市回神  住宅區新案站穩46萬元  漲幅1成

大台北捷運路網如火如荼建設中，新北板橋、三重、新店、中永和等地區重劃區房價至少 5 字頭起跳；而過去房價最高 6 字頭、一度下修至 40 初頭萬的新莊副都心，隨著宏匯廣場開幕、補足區段的商業機能後，房價先蹲後跳， 尤其新莊副都心住宅區 2020 新建案堪稱炙手可熱， 如今已站穩 46 萬元以上，相較年初漲幅達 1 成以上。

卓悦家廣告執行副總黃天奇表示，新莊副都心中央路的商業區一帶，過去推出不少豪宅建案，主打機場捷運、新莊合署辦公大樓等建設議題， 行情最高從 6 字頭，一路修正最低至 42 萬左右。「2019 年環狀線捷運通車議題、帶動頭前重劃區住宅區建案增溫，新莊副都心則在宏匯廣場議題下，住宅區建案同樣受到關注」他分析，包括「雅朵花園」、「風華」、「勝旺興」、「旺年匯」等建案開價全部在 50 萬元以上，但相較於新北其他區段重劃區而言，新莊副都心仍有價格上的優勢。

再者，「Au 商城」、「凱悅嘉軒酒店」、「ITOWER 宏匯思源」等商業建築陸續完工、下架，引起消費者「眼見為憑」的信心；加上疫情在台灣受到良好控制，新莊副都心買氣不受影響，5 月後建案一開直接反彈、買氣熱絡。預售案「築億築藝」開價 52 至 55 萬元、2 個月賣 6 成，銷況之熱可見一斑。

產品規劃也是「築億築藝」的重點之一；相較於周邊同類型產品，單層多為 6 至 7 併以上格局，該案包括 26 坪 2 房、38 坪 3 房兩種戶型，單層 4 併、戶戶邊間規劃、衛浴均開窗等，都算是十分少見。加上基地面對昌平國小，該樓層景觀可眺望塭仔底濕地公園，並鄰近雙語學校昌平國小、非營利昌平幼兒園，還有吉的堡美語幼兒園以及頭前國中，文教氛圍濃厚。

建材部分，除了配備 STUDOR 排水通氣防疫系統、當層排氣工法、日本原裝進口 Panasonic 全自動智慧馬桶、杜拜八星級酒店同品牌 RAK 磁磚、德國精品廚具、衛浴，以及德國木地板。

黃天奇認為，「築億築藝」賣的好的原因，在於精準切中客戶需求；「以新莊副都心的價位來看，買得起的消費者要的是好的產品，我們主打『 好地段兼具好格局、好建材、好採光』，單坪至少貴區域行情 2 萬元，以銷況來看這樣的路線十分正確。」

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