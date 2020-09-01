炎洲林口土地處分案完成簽約 最快Q4入帳貢獻EPS 1.4元

膠帶大廠炎洲 (4306-TW) 今 (1) 日公告，林口土地處分已完成簽約，處分收益約 7.79 億元，預計第 4 季或明年第 1 季認列入帳，將貢獻 EPS 約 1.4 元。

炎洲持續活化資產，寧波薄膜廠上半年交易價款已全數收足，預計第 3 季認列處分利益，貢獻每股純益 1.5 元。董事會日前也通過處分林口土地處分案，並於今日完成簽約，買賣標的鄰近三井 outlet 商圈，地理位置佳，處分收益約 7.79 億元，將貢獻 EPS 約 1.4 元，預計第 4 季或明年第 1 季認列入帳。

炎洲也將處分上海廠及福州廠，也有多組買家洽談中，其中，上海廠資產取得較早、取得成本低，有較大潛在獲利，預期未來順利出售時，將大幅挹注炎洲業外獲利，並改善財務結構。

炎洲近來聚焦核心產業，並持續修枝剪葉，膠帶業務營運第 2 季已顯著提升，使膠帶本業毛利大增，帶動營運轉虧為盈，包材通路獲利也大幅成長，目前持續進行的 3 個房地產銷售推案，銷售情況超乎預期，銷售率已達超過 6 成，加上寧波薄膜廠及林口土地出售獲利挹注，下半年獲利可望顯著走強。

炎洲第 2 季稅後純益達 3.42 億元，較上季、去年同期轉盈，每股純益 0.64 元，寫近 9 季新高。上半年稅後純益 1.6 億元，年增 3.3 倍，每股純益 0.3 元。