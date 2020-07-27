新唐Q2純益年增160% 上半年每股賺1.2元

MCU 廠新唐 (4919-TW) 今 (27) 日公布第二季財報，稅後純益 3.41 億元，季增 3000%，年增 160%，每股稅後純益 1.16 元，累計上半年稅後純益 2.8 億元，年增 13.24%，每股稅後純益 1.2 元；受惠筆電需求強勁，新唐嵌入式控制 IC 出貨暢旺，加上 MCU 旺季加持，第二季營收、獲利皆優去年。

新唐第二季營收 30.61 億元，季增 43.51%，年增 18.45%，毛利率 41.24%，季增 1,67 個百分點，年增 0.93 個百分點，營益率 11.02%，季增 10.55 個百分點，年增 5.37 個百分點，稅後純益 3.41 億元，季增 3000%，年增 160%，每股稅後純益 1.16 元。

新唐上半年營收 51.94 億元，年增 12.08%，毛利率 40.55%，年增 0.98 個百分點，營益率 6.69%，年增 2.71 個百分點，稅後純益 2.8 億元，年增 13.24%，每股稅後純益 1.2 元。

受惠居家辦公及遠距教學趨勢興起，新唐 Chromebook、筆電產品線出貨暢旺，加上 MCU 旺季效應加持，第二季營收創新高，帶動上半年營收轉正成長，獲利也隨著營收規模擴大而成長。