投審會通過新唐收購日商松下半導體事業 駁回淘寶增資案

經濟部投審會 22 日通過 5 件重大投資案，總投資金額達約新台幣 210 億元，其中，投審會通過 MCU 廠新唐 (4919-TW) 以 2.05 億美元間接取得日本松下旗下半導體事業，從事電子設備、電器產品及半導體開發銷售業務，另外，駁回港商淘寶國際展覽產業聯盟增資案。

投審會今共核准及核備 1 件僑外投資、1 件陸資投資、2 件對外投資及 1 件對中國投資案，合計約新台幣 210 億元。

投審會表示，僑外投資部分，日商日立將以新台幣 40 億元貸款增資台灣日立電梯股份有限公司，營業項目為一般投資業，陸資南京鼎華智能系統則將以新台幣 1 億 2027 萬元取得鼎華系統全部股權，從事經營製造行業資訊化服務。

對外投資方面，投審會指出，新唐除以 2.05 億美元受讓取得日本松下半導體相關業務全部股權外，也將以 6500 萬美元投資新加坡子公司，從事電子零組件批發、電子產品研發測試業務；國泰世華銀行則以 1 億美元對外投資緬甸設立國泰世華商業銀行仰光分行，從事法人金融業務。

對中國投資方面，投審會表示，裕隆 (2201-TW) 計畫投資 2 億美元 (約新台幣 59 億元) 間接增資杭州納智捷，從事經營汽車及其零組件的銷售業務。

另一方面，投審會駁回港商淘寶國際展覽產業聯盟申請匯入新台幣 3000 萬元，擬設置台灣「淘寶」、「天貓」在地化電商平台，經審議結果，本案有違相關規範及涉及未開放經營範圍。