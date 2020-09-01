〈台股盤後〉權王領電子反攻 勁揚111點收最高點 攻克10日線 

9 月第一個交易日，在權王台積電反彈，領軍電子權值股包括大立光、聯發科等回神，加上觸控族群噴出助攻，加權指數終場上漲 111.83 點、以 12703.28 點收今日最高，攻克 10 日線，成交值 2156 億元。

八大類股漲跌幅分別為泥窯股跌 0.55%、食品股跌 0.45%、塑化股跌 0.25%、紡織股跌 0.97%、機電股漲 1.51%、造紙股跌 0.46%、營建股收平盤、金融股跌 0.17%。

台積電受惠大客戶蘋果股票分拆後股價續攀高，以及蘋果擴大自製晶片，今日擺脫外資連賣陰霾，終場勁揚 1.99%，收在 435 元，收復月線；股王大立光更是剽悍大漲 4.13%，收 3525 元；鴻海則小漲 0.13%、收在 77 元。面板雙虎中群創漲 3.83%、友達走高 2.87%，聯發科也反彈 3.59%，在在都是台股今天強勢反攻的主將。

各挾題材的強勢股還有，台廠奪 iPad 觸控單，TPK 宸鴻飆上漲停、GIS 業成也呈現上漲 5.76%；日盛金重啟招親，金管會主委黃天牧證實已經送件審查，股價也登漲停。

華為概念股也上演跌深補漲，銅板股東訊漲停，中興電、欣興、新復興、精成科、華通、閎暉、正崴都吸引多單匯聚。

由於電子資金比重回升，資金翹翹板效益下，前波強勢的航運、風電則漲多拉回，航運部分，長榮、萬海、漢翔、台驊投控都走跌；而風電部分，上緯投控、華城、世紀鋼、永冠 - KY、大亞、亞力等都很疲弱。

整體來說，台股今天收復 12700 點關卡、10 日線，不過上漲量縮，加上上檔還有月線、以及昨日盤中最高點 12831 點等層層反壓，要突破壓力區，需要外資回籠，且攻擊量有效擴增，否則短線仍將在月線附近以盤整格局為主。