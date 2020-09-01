【新光證券】盤前分析    

◆盤勢分析

費半指數大漲、道瓊期指盤中走升、傳蘋果新電腦 GPU 將採用市值王 5 奈米製程生產，三大利多消息激勵 8 月最後交易日台股開高，造紙、航運、生技、股價王及市值王領漲，惟 31 日盤後 MSCI 季度調整生效，外資調節持股、日系外資調降市值王評等、美中持續擴大對立，拖累華為概念股走弱，使得大盤表現虎頭蛇尾，日線連三黑，月線得而復失，終場加權指數收在 12591.45 點，跌 137.4 點或 1.08%，成交額 2516.04 億元。OTC 指數收在 166.03 點，漲 0.17 點或 0.1%，成交額 536.49 億元。

31 日台股失守 12700 及 12600 點二道防線，月線結束連四紅，5 日線轉而向下，日量減少逾 19%，價量持續背離，技術面持續倒退。籌碼方面，三大法人連僅自營商 (自行買賣) 買超，其中外資現貨賣超幅度擴大，且期貨部位偏空操作。在主流電子權值股連弱三天下，大盤失守短天期均線，籌碼面也偏弱勢，短期因美中關係緊張、市場缺乏追價買盤，可能加大震盪幅度，接下來觀察蘋果等美大型科技股走勢，選股方面，第四季進入旺季、報價持續上漲族群，股價仍有表現機會，可多加留意。

