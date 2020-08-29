央行撒錢股市歡呼 8月境外股票基金大漲逾4%

全球央行聯手放錢激勵股債雙漲，根據統計，境外基金 8 月平均漲幅約 3.2%，其中又以股票基金漲勢相對強勁，單月平均漲幅 4.2%，債券基金平均漲幅約 0.39%。

美國華為制裁力道加劇，並擴大至社群媒體抵制，加上美國財政刺激政策一度卡關，引發市場緊張情緒，但最終有驚無險加上聯準會鴿派持續占上風，推升市場樂觀情緒，進一步激勵股債翻揚。

富蘭克林證券投顧指出，全球刺激政策對經濟復甦的提振效果逐漸浮現，但考量部分地區重啟封鎖應對確診數復增情形，後續復甦力道可能趨緩，預期各國仍維持較為積極的政策態度。

而隨著美國總統大選接近，留意市場波動將加大，整體行情在政策支持下，則仍有望延續漲勢，以目前市況來看，美國科技股表現強勢，帶動 S&P500 指數收復新冠肺炎疫情以來的跌幅、改寫歷史新高，但隨著美中關係陷緊張、美國新輪刺激政策卡關、全球疫情仍嚴峻，保守型或風險性資產漲多後評價面吃緊，市場恐湧現逢高獲利了結賣壓。

富蘭克林證券投顧表示，後疫情時代企業將加速數位轉型與人們生活型態的轉變，伴隨 5G、AI 等技術提升，締造科技產業完整的長期結構性行情，此外，隨著時間進入返校需求及第四季科技股傳統旺季，建議投資人無須預設高點而錯失漲幅，空手者可先建立基本部位，逢震盪積極加碼科技產業型基金，穩健型投資人可採大額定期定額策略介入。