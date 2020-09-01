【中信投信】越南升級邊境市場一哥在望 利多可期

MSCI 邊境市場指數可能於今年底變動，越南有望從邊境市場「二哥變大哥」，料將獲得更多主被動資金進場追捧。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，去年全球知名的指數供應商 MSCI 即宣布要將邊境市場（Frontier Market）權值最大的科威特提拔至新興市場，今年受疫情影響，時程稍受拖延，但預計 11 月將實施新分類計畫；屆時，不僅新 MSCI 新興市場指數受影響，更重要的是，MSCI 邊境市場指數也將重新調整。

張晨瑋分析，越南目前為 MSCI 邊境市場指數權值第二大的國家，佔比 17.22%，僅次於科威特的 36.53%。未來若科威特順利晉升，則越南於邊境市場指數所佔的比重勢必將進一步提高，市場預期比重可能落於 25.2% 左右，入選越股將由目前的 12 支提升至 16 支，可望吸引上億美元流入，有助越股表現。

除 MSCI 升級利多外，根據彭博資料，越南企業在 2015 年至 2019 年每股盈餘複合成長率高達 9.35%，同期間 MSCI 新興市場指數為負 0.89%，即使相較印度、陸股，越企表現亦相對亮眼。且越南股市的本益比僅 14 倍，低於 MSCI 新興市場指數的 17 倍，代表越企具成長潛力且評價便宜。

張晨瑋強調，即使今年受疫情影響，越南股市遭遇史上最大資本流出，一度外流高達６億美元，但隨後由於防疫得當，越南股市於 4、5 月的反彈幅度位居全球前段班，從中可見越股表現頗具韌性。即使近期疫情二次爆發，外資淨流出幅度也相對小。根據彭博統計，從８月以來至８月 24 日，流出幅度僅一千萬美元，投資人或無須對二次疫情影響過度悲觀，且在越南經濟長期看好的前提下，建議投資人可將越南作為衛星配置，提升投資組合獲利機會。

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