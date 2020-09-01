盤前財經大事搶先讀2020年09月01日

今日操盤前瞻

日本 7 月失業率

中國 8 月財新製造業 PMI

美國 8 月 ISM 製造業 PMI

法說會：彰銀、第一金

除權息：宏佳騰、新纖、遠東銀、華泰、聚恆等

分割生效股價大漲 蘋果股票短期適合搶進？

今年以來蘋果 (AAPL-US) 漲勢可觀，對散戶投資人來說，昨 (31 日) 啟動的拆股計劃又使蘋果股票更具吸引力。儘管如此，過去經驗顯示，短期內，投資人似乎沒有必要急於搶進。閱讀全文...

日盛金重啟招親 傳兩大潛在買家 黃天牧證實已送件審查

日盛金 (5820-TW) 喊賣多年，週一 (31) 日傳出接手者可能為中信金 (2891-TW) 或泰國卜蜂正大集團，對此，金管會主委黃天牧證實，日盛金已送件，銀行局正在處理中。閱讀全文...

鴻海發行 82.5 億元普通公司債 償還短期負債

鴻海 (2317-TW) 昨 (31) 日公告，發行 82.5 億元的無擔保普通公司債，將用以償還短期負債，而這也是鴻海今年第二度發行無擔保普通公司債，總計今年以來已發債募資 148.5 億元，均用以償還短期負債。閱讀全文...

廣宇配合鴻海集團轉型策略 聚焦車用及醫療商機明年發酵

鴻海 (2317-TW) 轉投資廣宇 (2328-TW) 表示，接下來在產品線規劃上，會配合母集團的「3+3」政策，強化車用及醫療佈局，相關效益預計明年可望顯現，而因應擴產以及轉型，廣宇今、明兩年資本支出也估較往年增加 3 成。閱讀全文...

9 月十大新制上路不可不知 杜絕惡房東、製造業救命錢來了

時序進入 9 月，又有許多新制上路，內政部推出新版租賃契約，應載明夏月及非夏月電價，避免被惡房東超收電費；製造業及其技術服務業將獲得紓困及時雨，第 3 季薪資與營運資金補貼自 9 月 1 日起開放受理。閱讀全文...