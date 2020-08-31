十銓推抗硫化工規記憶體模組 搶攻5G、邊緣運算商機

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (31) 日宣布，推出高穩定度、高性能、高耐用的工規抗硫化記憶體模組，降低硫化物腐蝕風險，有助延長設備使用壽命，可廣泛應用於各種 IPC、工業控制系統、交通車載等領域，搶攻 5G、邊緣運算商機。

十銓指出，近年隨著 5G、AIOT 發展，為滿足高頻寬、低延遲需求，邊緣運算是最關鍵一環，可增加終端設備與服務運行效能，並降低 5G 網路系統負載，但邊緣運算等戶外應用環境往往較嚴苛，除高溫、多塵外，還會受環境中硫化物污染影響，長久使用會造成設備腐蝕損壞風險，導致系統故障或失效。

十銓以佈局抗硫化系列產品多年，將全系列 DDR4 記憶體模組導入 TRUST + 抗硫化隔離技術，採用特殊合金材質來達到最高程度抗硫化效果，使記憶體模組在含硫的嚴苛環境下，仍可正常運作，還兼具有耐突波設計，大幅提高產品可靠度及耐用度，此抗硫化耐突波創新研發設計已獲獨家專利。

十銓 DDR4 抗硫化記憶體模組，最高支援速度達 3200MT/s，容量支援 4GB 到 32GB，採用高品質原廠 Major Grade 顆粒，滿足資料中心、邊緣運算與網通設備等，不同應用領域的客製化需求。

十銓第 2 季受終端產品價格走跌影響，侵蝕毛利率，稅後純益 3669 萬元，季減 75.7%，較去年同期轉盈，每股純益 0.55 元；上半年稅後純益 1.88 億元，同樣較去年同期轉盈，每股賺 2.83 元，創歷年同期新高。

