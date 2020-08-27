聯發科第三屆智在家鄉競賽 參賽件數達418項創新高

聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日宣布，第三屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，儘管受疫情干擾，但參與熱度不減反增，共收到 418 個團隊作品，參賽件數創新高，組隊人數超過 1700 位，涵蓋台灣 184 個鄉鎮，包括外島金門、馬祖都有團隊參賽，顯現台灣具備充沛的社會創新力。

聯發科指出，經過初選與評審團討論，今日公布入圍決賽的二十組團隊，各隊除獲得入圍獎金外，也將開展培訓與導師陪伴計畫，由聯發科高階主管投入專業導師的行列，預計將在年底角逐首獎 100 萬元。

董事長蔡明介表示，疫情如同對社會的壓力測試，藉由不尋常考驗，看到創新價值，對於本屆參賽作品件數創新高，也表示，這是民間無所不在的創新力，也顯現台灣社會平日深厚的科技素養，也受惠疫情控制相對穩定，有利參賽團隊完成作品。

蔡明介指出，智在家鄉賽事的初衷，就是希望經營一個創新交流的平台，鼓勵跨領域合作，善用科技力量解決社會問題，今年各地迴響更為熱烈，也感謝所有參賽團隊對該理念的支持。

聯發科本屆參賽議題面向廣泛，包括農業、文化保存、長照、環境、社區營造等，也包括多件防疫相關作品，評審委員台大智活中心策略長賴宏誌說明，今年作品特色之一，就是投入在地程度高，許多團隊其實已深耕在地多年，「與過去兩年相比，除了接地氣，更有抓地力」。

評審委員開拓文教基金會執行長蔡淑芳也認為，之前賽事作品中不少有「為了比賽而找答案」的傾向，今年有更高比例的作品專注於「先了解地方問題，再思考工具」，她認為這是「智在家鄉」競賽累積三屆的經營，所自然鼓動出的創新方向。