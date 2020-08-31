宏泰人壽上半年淨值比唯一不合格 尚未達勒令增資條件

金管會祭出的壽險業淨值比監理新指標已於今 (2020) 年 4 月 1 日上路，以連續 2 期淨值比低於 3% 為門檻。而各壽險業今年上半年淨值比出爐，宏泰人壽以 1.88% 為唯一不合格公司，但尚未達勒令增資條件。

根據壽險業淨值比監理新指標，以 2019 年 12 月底的淨值比為第一期，每半年為一期，若連續 2 期淨值比低於 3%，業者必須提出改善方案或增資，若低於 2% 就必須限期改善，也不排除被接管的可能性。

據統計，壽險業今年上半年淨值比中，除了宏泰人壽連續未達標，而落在「3」字頭的則有中華郵政的 3.4%、三商美邦人壽的 3.44%、台銀人壽的 3.9%。

雖然去年底的第一期並沒有任何業者淨值比低於 3%，但是今年受到新冠肺炎疫情衝擊，宏泰人壽 3 月底時，淨值比掉到只剩 0.53%，隨著資本市場回溫，上半年增至 1.88%，仍未達標，但未達連續 2 期不合格。

保險局表示，已要求宏泰人壽研議強化財務體質計畫，做相關投資決策時，需確實考量風險胃納與限額，以健全公司財務結構，該公司仍在持續辦理中，但法規目前訂淨值比需看兩期 (兩個半年)，因此目前並沒有勒令其增資。

值得一提的是，在 3 月被點名觀察的新光人壽，當時淨值比掉到 2.33%，新壽因此向主管機關申請投資性不動產續後衡量採公允價值模式入帳未實現增值利益 468.6 億元，藉此進一步強化淨值，所以新壽上半年淨值比大舉攀升到 5.03%。