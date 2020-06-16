宏泰人壽淨值比唯一未達標 若採不動產作價增資 金管會將個案審查

至 5 月底止，淨值比仍低於 3% 的壽險公司只剩宏泰人壽，外界關切是否可以不動產作價增資？保險局今 (16) 日表示，依規定，淨值比要看兩期 (兩個半年) 為準，目前還不會對宏泰人壽勒令增資，至於若要用不動產作價增資，依現行法規是沒有禁止，但屆時還是會採個案審查。

金管會祭出的壽險業淨值比監理新指標於今 (2020) 年 4 月 1 日上路，以 2019 年 12 月底的淨值比為第一期，每半年為一期，若連續 2 期淨值比低於 3%，業者須提出改善方案或增資，若低於 2% 就須限期改善，不排除被接管的可能性。

雖然去年底並沒有任何業者淨值比低於 3%，但是今年受到新冠肺炎疫情衝擊，共有 4 家壽險業在第一季的淨值比低於 3%，分別是宏泰人壽 0.53%、中華郵政 2.21%、新光人壽 2.33%、三商美邦人壽 2.77%，不過隨著疫情趨緩，中華郵政、三商美邦人壽淨值比皆已回升，而新壽也透過增資、改採公允價值等計畫，順利拉高淨值至 3% 以上，唯獨宏泰人壽截至 5 月底淨值比仍低於 3%，由於時間已逼近 6 月底、也就是第二期，因此備受關注。

保險局表示，已要求宏泰人壽研議強化財務體質計畫，做相關投資決策時，需確實考量風險胃納與限額，以健全公司財務結構，該公司仍在持續辦理中，但法規目前訂淨值比需看兩期 (兩個半年)，因此目前並沒有勒令其增資，目前也尚未收到增資計畫。去年 12 月底所有壽險公司淨值比都達標，因此以宏泰人壽來說，要今年 6 月底、12 月底連續兩期皆未達標才會勒令其增資。

宏泰人壽旗下資產有群益期貨跟不動產，若要增資是否可用不動產「作價增資」？保險局表示，現行法規沒有禁止，但是還是會採個案審酌。