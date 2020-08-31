〈科技部長談話〉明年科技預算年增2% 基礎研究預算增至300億元

科技部長吳政忠上任滿百日，今 (31) 日舉辦媒體茶敘，他表示，明年科技預算已送至政院，初步評估將達 1186 億元，年增約 2%，鎖定 5+2 產業、總統六大戰略核心產業發展，而基礎研究預算也較去年增加至 300 億元，年增 6.7%。

吳政忠上任時就曾表示，台灣科技預算相較其他國家仍低，上任後將攜手跨部合作，推動產業創新、數位創新國家發展，經過百日，他表示，目前在新創發展上，已與經濟部、國發會合作整合新創資源，力拚未來在 10 年將台灣打造成國際新創基地。

另一方面，吳政忠指出，科技部 8 月也完成今年度專題計畫核定，將有助產學研發展，也將整合跨部會資源，舉辦今年度的全國科學技術會。

預算方面，吳政忠表示，已將明年度科技預算送審，初步規劃預算金額達 1186 億元，年增逾 2%，其中由科技部主導的預算約 523 億元，包含基礎研究、納入前瞻預算、前年剩餘回補等，重申預算將鎖定生醫、半導體、高世代網路、衛星科技、資通安全、產業數位轉型等方向發展。

對於近期台積電 (2330-TW) 大舉在南科自行購廠擴廠，吳政忠表示，南科已是半導體產業重鎮之一，包含 3 奈米、5 奈米等，廠商購廠代表有需求，科技部也會配合政院政策，共同拉動整體產業發展。