「文化是門好生意」  戴俊郎深耕當地文化  6個月損益兩平 

觀光旅遊走過陸客榮景、低谷，全台連鎖飯店一片哀號，台灣國民旅遊正面臨嚴峻的轉型期。不過承億文旅集團創辦人戴俊郎卻看好台灣各地的在地文化背景，將自身建商背景，揉合公共空間與與在地人文，讓旅客透過輕鬆入住就能得到深度旅遊的無縫接軌，並成功將旅店大廳打造成文化藝術的交流平台，每家旅店平均開幕最快 6 個月就創下單月損益兩平，讓文化成為一門平易近人的好生意。

「飯店的毛利很低，因此我們想從其他的附加價值著手、找出更多的可能性。」 戴俊郎分析，許多自助觀光客都是先訂飯店、再決定旅遊行程。為了飯店成為旅行的目的地，他決定以「住宿體驗的深度」來創造差異化，打破連鎖飯店的同質性。承億文旅透過結合在地傳統文化產業，舉凡窗簾、燈罩、床旗、杯子、手帕、毛巾等等，都可以看到異業結盟的合作身影。茶、生活、環境等文化都結合成為旅店意象與名稱。

戴俊郎從建築業小包商出發，有感於傳統住宅在公共空間的表現不多，自己從 2008 年、金融海嘯那年創業，買下嘉義舊戲院「義美歌劇院」，2011 年重新改裝成具有現代風格的「嘉義商旅」，以嘉義的阿里山「檜木」與「櫻花」成為主要元素，公共空間以新港鄉交趾陶、八掌溪漂流木為裝飾藝術，房價設定 2700 元，在當時比當地貴出 700 元左右。這家嘉義首家的創意旅店平均住房率達 8 成，被喻為是歌劇院的華麗轉身。

而嘉義旗艦旅店「桃城茶樣子」，取名嘉義的舊地名「桃城」，以及高山茶文化的各種模式，打造成「可以住的文化博物館」、「桃城的各種茶的樣子」之意。這樣的創新，讓他將在地文化的精神帶進其他城鄉，包括花蓮的「山知道」來了解大理石，墾丁的「小半島」則從熱帶植物切入，真實地將在地文化變成可觸可摸的獨門生意。

把不好閱讀的軟性文化，變成容易理解的商品，是一種創新、更是挑戰，「 透過私人型態展示的美術館，讓住客可以花更多時間裡面流連，順便了解在地文化。」也因為這樣的堅持，承億文旅過去團客比例從最高的 4 成，在 2 年的時間裡逐步降到 2 成，散客比例則調高到 9 成。

戴俊郎分析，一家旅館開業 3 至 4 年後，消費者就會失去新鮮感；承億文旅大膽地將飯店大廳、會客區空間釋放出來，讓當地產業與旅客產生互動式，旅店搖身一變成為平台，成為美術館並打通產業銷售管道，創造出多元文化價值。

至於最重要的資金回收率，戴俊郎也打下漂亮的基礎；一般飯店大概要 1 年以上才能達到單月損平，承億文旅平均開幕 6 個月就達到目標，在在證明文化經營打下的體質，甚至挺過陸客不來、新冠疫情的風險，平均每家滿客率至少 8 成以上。