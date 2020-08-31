OANDA本週外匯市場看點（2020年8月31日〜9月6日）

上週貨幣對強弱

儘管新型冠狀病毒的傳播在上週繼續擴大，但對疫苗和新藥的期望，以及中美關係的緩解期望等提高了市場的風險承受能力，股市上升，並且風險偏好，日元和美元走軟，澳元、新西蘭元和英鎊相對堅挺。

美聯準會主席鮑威爾在傑克遜霍爾研討會上的講話也引起了關注，該講話還顯示允許通貨膨脹在一段時間內可以超過 2％，其次是在美元出現拋售後，由於受到美元利率的上漲影響，出現了回購情況。

但是，在週末，安倍首相的辭職加劇了規避風險的日元買盤，日元反彈，使美元成為一周內最弱的貨幣。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

美國經濟指標

在美國，本週五預計發布就業統計數據，以及 ISM 製造業務指數等經濟指標。

預計就業統計數字將比之前的新失業保險申請數有所改善。此外，即使結果在某種程度上較弱，但最近的趨勢表明該數字是過去的，因此對市場的影響可能有限。

但是，應該注意的是，如果在公告之前市場變得不確定或結果弱於預期，可能會引起很大的反響。

RBA 董事會

在澳大利亞，澳洲聯儲董事會已確定。預計本屆會議將繼續顯示當前的貨幣政策維持，其影響可能有限。因此，澳元可能會做出超敏反應，因此在宣布之前和之後都需要謹慎。

自民黨總統選舉

安倍首相辭職後，將關注誰將成為下一任首相。此時，根據下一任總理候選人的評論，匯率可能會做出超敏反應，因此有必要關注最新消息。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週，美元兌日元雖然上漲至 107 日元附近，但是週末由於安倍首先的辭職事件，下跌至了 105 日元前半段。

從 OANDA 持倉數據看，由於週末出現大幅度下跌，看準反彈買入持倉佔據很多，其中大部分持有賬面損失的倉位，反彈時止盈賣出，以及價格繼續下跌時止損賣出都會增加，似乎上漲受阻的情況依然存在。

但是，由於受報道影響出現大幅下跌，本週要關注開盤階段回購的程度，同時尋求下跌趨勢繼續的可能。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

本週，歐元兌美元持續小幅波動，但是在週末出現了少許上漲趨勢。



從 OANDA 持倉數據圖表看，盤面傾向於買盤，其中大部分持倉賬面損失，下跌時回購，以及在上漲時止損買入都會增加，可以考慮上漲趨勢增強的可能，強勢的推移可能會持續。



從 OANDA 掛單圖表看，上方限損買入掛單很多，上漲可能會繼續。



本週能否突破近期高價位 1.1965 附近，以及在下跌時能否守住低位線和近期支撐位等的同時，尋求上漲趨勢繼續的可能。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週英鎊兌美元緩慢上週，週末上漲至了 1.33 位置。

從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上漲趨勢持續，賣盤佔據主動，其中大部分持有賬面損失，下跌時回購，高價位上漲時，止損賣出都會增加，可以考慮上漲趨勢增強的可能。

本週，英鎊兌美元，上漲趨勢能否持續需要關注，下跌時能否守住低位線和支持位，上漲時能否突破最高價等也要關注，以此來尋求行情方向。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週澳元兌美元緩慢上漲持續，週末上漲至 0.73 後半。

從 OANDA 持倉數據看，由於出現高價位上漲的跡象，盤面傾向於賣盤，其中大部分持有賬面損失，下跌時回購，高價上漲勢，止損買入增加，上漲似乎會進一步形成，可以看出上漲空間依然存在。

本週，澳元對美元在下跌時能否守住低位線和近期支撐位置，以及再度探求高位時能否突破上漲最高價位置等須要關注，可以考慮以此來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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