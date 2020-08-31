【袁志峰專欄】人民幣轉強 恒指有機向上突破

8 月 31 日推介 - 工商銀行 (1398), 上日收市 $4.50

1) 股市前景

美聯準會將較預期更長時間維持零息政策，刺激美股持續破頂，帶動香港上市的科技股做好，人民幣匯率轉強亦增加中資股吸引力。內銀股股價普遍跌至多年低位，四大銀行平均歷史股息率逾 7 厘，二季度業績期已過，利空消息盡出，伴隨經濟甦，應有補漲空間。估計恒指短期內有機會上試横行區 24000 至 26000 點的頂部，是否可向上突破視乎 A 股下月表現。

中美關係持續惡化，繼美國商務部將 24 家幫助在南中國海修建軍事島嶼的中國企業列入實體名單後，國防部又將中國交通建設 (1800) 在內的 11 間中資企業，加入受解放軍控制的企業名單內，此舉意味美國可能對有關企業實施制裁。筆者認為事件對港股衡擊只屬心理層面，實際影響不大。

今天推介是工商銀行 (1398)，該公司股價跌至 3 年新低，今年以來跌幅達 21%，跑輸大盤，現價對比歷史本益比 4.7 倍，股價淨值比 0.56 倍，現金殖利率 6.5%，估值吸引。中期業績公布，利空盡出，加上人民幣轉强，估值有復修空間。

2) 上日中港股市況總結

上周五恒指早盤高開高走，午後在 A 股帶動下再拉升，最多升 468 點至全月高位，可能跟期指結算有關，但 A 股收市後持續受壓，收報 25422 點，升 140 點或 0.6%。成交額按日增 10% 至 1653 億元，是三個星期以來最高成交額。港股通南向淨買入 43 億元，8 月累計淨買入 331 億元，遠低於 7 月份淨買入的 910 億元。

藍籌股 33 升 13 跌 4 持平。蒙牛乳業 (2319) 急升 10%，是表現最佳藍籌。其次是友邦保險 (1299)、恒生銀行(11) 及創科實業 (669)，漲 3%-4%。騰訊(700) 跌 3%，是表現最差藍籌，瑞聲科技 (2018) 及中國聯通 (762) 跌逾 1%。全周計，恒指升 1.2%。

大型科技股漲跌不一。小米集團 (1810) 升逾 5%，創成交量及收市價新高。其餘 5 隻最大科技股跌 1%-3%。恒生科技指數升 0.5%，成份股 17 升 13 跌。FIT HON TENG (6088)、比亞迪電子 (285) 及金蝶國際 (288) 是升幅最大成份股，漲 8%-10%。業績遜預期的網龍 (777) 跌 15%，是表現最差成份股。眾安在線 (6060) 於周四急升 22% 後，周五回落 3%。全周計，恒生科技指數升 5.7%，跑贏恒指。

板塊方面，本地地產、濠賭、醫藥及內地餐飲股跑贏恒指。金界控股 (3918) 反彈 13%。藥明生物 (2269) 漲 3%。呷哺呷哺 (520) 升 10%，海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 升 5%-6%。建材及中資券商股小幅回落。其他板塊缺乏明顯方向。

上周五上証指數低開高走，收報 3403.81 點，升 1.6%。深証成指升 2.3%，科創 50 指數跌 0.3%。滬深兩市總成交逾 9000 億元 (人民幣，下同)。北向資金轉為淨買入 64 億元，8 月累計淨買入 60 億元，而 7 月份淨買入達 104 億元。全周計，上証指數升 0.7%。

3) 上日美股市況總結

美國聯準會的平均通脹目標政策繼續提振投資者信心，上周五美股三大指數上升。道指收報 28653 點，升 161 點或 0.6%。標指升 0.7%，創即市及收市新高。納指升 0.6%，創收市新高。美匯指數跌 0.7%，收報 92.32。現貨金價升 1.9%，收報 1964 美元。全周計，道指、標指及納指分別上升 2.6%、3.3% 及 3.4%。

4) 新股訊息

百勝中國 (9987) 今周啟動招股，計劃發售 4191 萬股，其中約 4% 作公開發售，招股價最高為每股 468 元，集資最多 196 億元，每手 50 股，入場費高達 23636 元，預計 9 月 4 日定價。(信報)

5) 個股訊息

中交建 (1800) 公布，上半年收入 2454 億元(人民幣，下同)，同比增長 2.5%，母公司所有者應占利潤為 55.2 億元，同比減少 37.2%。 新簽合同額為 5,331 億元，同比增長 7.3%。(Wind)

中興通訊 (763) 宣布，上半年股東應佔溢利 18.6 億元人民幣，按年增長 26%。期內營業收入 472 億元人民幣，按年增長 6%。(信報)

工商銀行 (1398) 宣布，上半年股東應佔溢利 1488 億元人民幣，按年跌 11%。淨利差為 1.98%，按年下降 15 個基點；淨利息收益率為 2.13%，按年下降 16 個基點。減值損失總額 1255 億元人民幣，按年增長 27%。(信報)

建設銀行 (939) 宣布，上半年股東應佔溢利 1376 億元人民幣，按年跌 11%。淨利差為 1.99%，按年下降 13 個基點；淨利息收益率為 2.14%，按年下降 13 個基點。減值損失總額 1116 億元人民幣，按年增長 49%。(信報)

中國銀行 (3988) 宣布，上半年股東應佔溢利 1009 億元人民幣，按年跌 12%。淨利差為 1.82%，按年下降 1 個基點。減值損失總額 665 億元人民幣，按年增長 97%。(信報)

中銀香港 (2388) 宣布，上半年股東應佔溢利 152 億元，按年下跌 12%，派中期息每股 0.447 元，按年減少 18%。(信報)

中石化 (386) 宣布，上半年股東應佔虧損 217 億元人民幣，去年同期則錄得盈利 322 億元人民幣。(信報)



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