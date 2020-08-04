明基材Q2純益季增逾1倍 EPS 0.24元 Q3旺季可期

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (4) 日公告第 2 季財報，稅後純益 7690.5 萬元，季增 136.15%、年減 11.27%，每股純益 0.24 元，展望第 3 季，法人認為，受惠大尺寸面板需求、價格回溫，偏光板價格可望持穩，傳統旺季需求可期，加上醫材產品、車用隔離膜事業逐步發酵，營運可望優於第 2 季。

明基材第 2 季營收 37.2 億元，季增 8.05%、年增 1.68%，毛利率 14.4%，季減 0.03 個百分點、年減 3.12 個百分點，營益率 2.68%，季增 0.28 個百分點、年減 2.39 個百分點，稅後純益 7690.5 萬元，季增 136.15%、年減 11.27%，每股純益 0.24 元。

累計明基材今年上半年營收達 71.64 億元、年增 1.6%，毛利率 14.41%，年減 2.21 個百分點，營益率 2.55%，年減 1.88 個百分點，稅後純益 1.09 億元，年減 30.2%，每股純益 0.34 元。

明基材表示，整體面板廠庫存水準偏低，預期下半年將有庫存回補潮，目前偏光板產能接近滿載，正積極進行產線去瓶頸，估產能可望增加 5-10%，另外，看好電動車市場，今年也積極布局車用電池隔離膜市場，已打入日系前兩大車廠，陸續出貨中，醫材產品下半年也可望回溫。

明基材今也公告 7 月合併營收達 12.5 億元，月減 0.28%、年增 0.26%，累計今年前 7 月合併營收達 84.14 億元，年增 1.4%。