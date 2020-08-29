不准說？臉書更新app揭露「此消費蘋果拿走3成」遭蘋果打回票

臉書 (FB-US) 週五證實，蘋果 (AAPL-US) 拒絕臉書一項 app 更新，該 app 試圖知會使用者，蘋果會從新線上活動功能收取 30％應用程式內 (in-app) 的購買金額。

臉書本月初推出新功能，讓商家可以舉辦付費的線上活動，藉此挽救商家因新冠疫情而損失的部分業務。臉書曾要求蘋果減少 App Store 抽取的 30% 傭金，因為臉書希望所有錢能直接流向這些小企業，但遭蘋果拒絕。

為了讓商家知道蘋果拿走部分金額，臉書計畫在 iPhone app 內部增加一排字「蘋果收取此筆購買金額 30% 費用」，最終蘋果沒有批准臉書使用該用語。

蘋果沒有立即回應置評請求。

下圖為該 app 的外觀，左圖在購買鍵底下說明「蘋果收取此筆購買金額 30% 費用」，原本右圖則說明臉書不會從此筆購買收取費用。

臉書表示，倘若用戶從其他地方購買相同功能，無論是透過網站或者是 Android 手機上的 app，小企業都能夠保留 100% 該筆營收。

臉書發言人表示，「我們現在有更多選擇，可以讓大眾了解他們想給小企業的錢事實上去了哪裡。很可惜，蘋果拒絕讓我們向大眾公布他們 30% 的蘋果稅，但我們仍會努力在 app 體驗中將這些訊息傳播出去。」

頂尖的 app 製造商近幾週大聲反對蘋果與其 App Store 政策，例如 Epic Games 就在旗下熱門遊戲《要塞英雄 (Fortnite)》中推出直接付款功能，繞過 App Store 付費管道，規避蘋果對遊戲內購買抽成 30% 的規定。

蘋果隨即將此暢銷遊戲下架，Epic Games 則對蘋果提告，蘋果週五進一步暫停 Epic Games 開發商帳戶，令其無法發布任何更新，iOS 和 Mac《要塞英雄》玩家也因此無緣新賽季。

蘋果主張，他們試圖為所有開發商維持公平的競爭環境，所有 in-app 購買都必須支付 30% 傭金。