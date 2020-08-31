跟著熱錢走 投資全球龍頭存息成長股正是時候

利率直直落、債券收益也縮水，究竟要投資什麼比較好？當前國際資金正在全球尋找能年年配息、獲利成長的龍頭績優股，專注投資像台積電等績優龍頭存息成長股的境外基金，近期深受喜愛，成為熱門投資趨勢。

根據晨星資料顯示，富達全球入息基金 (本基金之配息來源可能為本金)7 月底的規模即超過 85 億美元，去年 11 月時僅 76 億美元左右，是在台銷售同類型基金中，規模最大的全球股息收益型基金，該基金第一大持股不僅是台積電，且是核心持股之一，持股比重超過 4%。

能有如此亮眼成績，主因在於該基金經理人選擇標的時，注重企業長期展望與資產負債表，也不偏好積極實施庫藏股的公司，因為這很容易受景氣影響。

金融市場投資經驗長達 18 年的富達全球入息基金經理人 Daniel Roberts 表示，樂意配息的企業，且股息又能年年成長的股票，只要長抱，股價終究會隨著股息成長而上漲。

該檔基金期望找到在各種景氣循環，都表現良好的企業，投資「全世界的台積電」，分散在全球 49 檔企業。

除了台積電之外，還有三星電子等，截至今年 7 月底，投組中以資訊科技的比重最高，超過 18%，主要是人工智慧 (AI)、5G 的半導體及其設備或雲運用、軟體等相關概念股；其次為金融股，比重為 17.6%。Daniel Roberts 指出，金融股景氣敏感度較低，卻不是以銀行、保險為主，而是偏愛交易所、再保險公司、資產管理公司。

該基金持股標的還有輝瑞、嬌生、羅氏、金百利克拉克等，因受惠新冠疫情有龐大商機，另還持有 Fastenal(快扣)，是一家先進電子化庫存管理的北美最大建築材料、工業螺絲大廠，該公司股息也是年年成長，股價走勢更大幅超越納斯達克指數。因此，投資一檔全球入息型基金，等於投資全球兼具成長又防禦的績優龍頭股。

值得一提的是，富達投信指出，從歷史資料顯示，全球股票收益型基金至少有二個最佳的投資時機：一是高收益債利差有收窄空間時；一是企業友善股東，樂意發放股息。從下圖可看出，今年歐美企業依然樂意發放股息，平均有 55% 以上。

另一方面，富達投信表示，當利差急遽收窄時，不只高收益債受惠，存息成長股漲勢更凌厲。過去 3 次高收益債利差大幅收窄時，高息股平均漲幅高達 67％。以今年 3 月至 7 月，當高收益債利差大幅收窄 565 基點時，高息股平均漲幅也達 32％。 (資料來源: Bloomberg)

即使當前高收益利差已收窄，仍高於長期平均，未來利差還有再收窄的空間。此外，前陣子市場不斷出現企業調降股息的負面消息，許多存股族都很擔心，此時，經理人的選股就顯得格外重要。

總之，若投資人因單一個股股價太高而望之怯步時，也能透過該檔基金，參與全球龍頭股成長，目前金融市場動盪，更是投資各國優質存息股的最好時機與管道。

註：以上所提及之個股或公司，僅作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。

投資小叮嚀：留意美中關係、美國總統大選、二波疫情發展。

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