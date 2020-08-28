開放美豬美牛進口 農委會：不涉及修法 明年元旦上路

總統蔡英文今 (28) 日宣布，將放寬美豬、美牛進口，農委會主委陳吉仲進一步表示，已將預告公文送到行政院，農委會與衛福部用相關行政辦法即可執行，不涉及修法，但因牽涉後續配套措施，預計明年元旦起生效。

蔡英文下午偕同行政院長蘇貞昌及副總統賴清德等官員召開記者會，宣布開放瘦肉精在安全容許值內的美豬，及 30 月齡以上的美牛進口。行政院傍晚隨即召開記者會，進一步說明相關配套措施。

陳吉仲指出，農委會今天就會修改相關動物用藥殘留量允許，訂定萊克多巴胺預告 7 天，在 9 月 4 日公告，而衛福部會訂定人體最大安全容許量，於 9 月 13 日公告。

陳吉仲說明，衛福部和農委會用相關行政辦法就可以執行，不涉及修法，但因為牽涉到相關部會配套措施，要確保所有消費者在各個市場買到的肉品都有標示清楚，因此，所有執行預計明年 1 月 1 日生效。

食藥署下午已公告 20 項農畜禽散裝食品標示新規定，強制規範標示「原產地 (國)」資訊的對象，擴大到所有的食品販賣業者，自明年 1 月 1 日開始施行，包括雞、豬、羊、牛等，若業者未依規定標示，最高可開罰 300 萬元，標示不實則可處 4 萬至 400 萬元罰鍰。

蔡英文強調，政府不會犧牲本國豬農權益，將設立 100 億元「養豬產業基金」，確保豬農的收益不會受影響，並傾全力打開更多市場，讓台灣豬肉賣到全世界。