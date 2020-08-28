貿易戰牽動供應鏈在地化生產 台灣前7月出口美、中產值續增

經濟部統計處今 (28) 日發布當前經濟情勢概況指出，在美中貿易爭端影響下，近年台灣外銷訂單生產配置出現變動，供應鏈趨向在地化生產，有助提升台灣國內生產比例、出口成長，統計前 7 月台灣出口美國產值年增 5%、對中國出口也年增 10.2%。

統計處表示，廠商在中國 (含香港) 生產比率逐年降低，轉往台灣、歐美等地生產，去年中國 (含香港) 生產比例降至 44.8%，年減 2.1 個百分點，台灣國內生產比例則維持 47.4%，僅較去年衰退 0.2 個百分點，其中又以科技產品業者移回國內生產比率增加最多。

統計處進一步指出，機械業者降低在台灣生產比率，移轉至其他亞洲、歐洲地區生產，紡織品、化學品、電機產品等則移往東協國家生產為主。

統計處表示，隨著廠商增加國內生產比例，將有助支撐台灣經濟，7 月台灣出口、製造業生產就分別年增 0.4%、2.6%，民間消費方面，零售、餐飲也在振興措施帶動下，減幅縮小、終止連續 5 個月負成長，展望未來，預期在全球防疫措施鬆綁，台灣出口及生產動能可望持續增溫，民間消費也在振興方案挹注下，維持成長動能。

而受疫情衝擊，全球主要經濟體第 2 季經濟成長率多呈負值，其中美國、歐元區、日本皆創有數據以來最大減幅，根據市調機構 IHS Markit 8 月最新預測，今年全球經濟成長率將衰退 5.1%，較 7 月上修 0.4 個百分點，台灣經濟成長率則預估衰退 0.1%。