亞德客-KY Q2獲利創高優預期 外資目標價最高喊至690元

亞德客 - KY (1590-TW) 第 2 季財報優於外資預期，多家看好下半年營運前景，紛紛上調全年 EPS 預估與目標價，目前已有 5 家外資目標價調升至超過 650 元，美系外資最高喊至 690 元，最低為亞系外資的 569 元。

亞德客第 2 季營收攀單季新高，稅後純益 13.17 億元，季增 2.26 倍，年增 70%，每股純益 6.97 元，EPS 寫單季新猷；上半年稅後純益 17.22 億元，年增 18.03%，每股純益 9.11 元，創歷年同期新高。

亞德客 7 月出貨與 6 月相近，第 3 季逢傳統淡季，營收估較第 2 季衰退，但仍較去年同期成長，毛利率也可望持穩上季，雖然後市不確定因素仍多，但在人工成本增加下，產業對自動化需求提升，加上 5G 基地台、手機等應用逐步發酵，今年營收成長將優於平均值，營益率也可望優於去年。

外資認為，亞德客近來產能利用率維持高檔，帶動營益率表現，加上營業費用管控得宜，有助推升利潤走揚，看好營運處於上升循環，後市表現將持續成長。

外資指出，中國自動化需求升溫，加上中國政府政策利多支持，且 5G 智慧型手機將於第 4 季發表，推升相關應用成長，線性滑軌業務也可望從下半年起逐步轉佳，都將成為亞德客下半年動能，營運表現可望優於去年同期。