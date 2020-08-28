【袁志峰專欄】低估值周期性股份有補漲空間

8 月 28 日推介 - 中遠海能 (1138), 上日收市 $3.71

1) 股市前景

美國再次制裁中國企業打擊投資者信心，恒指昨日意外回落，但業績理想的科技股升幅顯著，加上持續有資金流入本港銀行體系，以及美國將較預期更長時間維持零利率，筆者對港股後市持樂觀看法。

今天推介是中遠海能 (1138)，中遠集團旗下從事國際和中國沿海原油及成品油運輸、國際液化天然氣運輸以及國際化學品運輸。上半年盈利按年升 528% 至 29.6 億元人民幣，每股盈利 0.672 元人民幣，淨債務權益比率由去年底的 97% 降至 6 月底的 61%，市淨率低至 0.44 倍，估值便宜。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指小幅低開後急瀉，早段最多下跌 305 點，隨後反彈，午後再回軟，收報 25281 點，跌 210 點或 0.8%。成交額按日增 13% 至 1506 億元，較 8 月以來日均成交額的 1306 億元為高。港股通南向淨買入增至 43 億元，8 月累計淨買入 288 億元，遠低於 7 月份淨買入的 910 億元。

藍籌股 7 升 42 跌 1 持平。手機股瑞聲科技 (2018) 及舜宇光學 (2382) 分別升 4% 和 2%，是表現最佳藍籌。中國聯通 (763) 跌 6%，是表現最差藍籌，其次是中海油 (883) 及信和置業 (83) 跌 3%。權重股中國移動 (941) 及滙豐 (5) 分別跌 3% 及 2%，合共拖累恒指下跌 96 點。

大型科技股漲跌不一。業績勝預期的小米集團 (1810) 急升 12%，成交量創新高，收市價 21.35 元較歷史高位 22.2 元只低 3.8%。美團 (3690) 升 5%。阿里 (9988)、京東 (9618) 及網易 (9999) 變動少於 1%。恒生科技指數升 3.7%，成份股 24 升 4 跌 2 持平。業績勝預期的眾安在線 (6060) 升 22%，是升幅最大成份股。金山軟件 (3888)、網龍(777) 及金蝶國際 (288) 分別上漲 9%、7% 及 5%。FIT HON TENG(6088) 是表現最差成份股，跌逾 1%。

板塊方面，手機、半導體、軟件、醫藥、物管股上升。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 皆升 3%。藥明生物 (2269) 升 4%。業績理想的碧桂園服務 (6098) 及永升生活服務 (1995) 分別漲 7% 和 16%。電信、基建、濠賭、石油和內房股下跌。受美國制裁影響，中交建 (1800)、中國鐵建 (1186) 及中國中鐵 (390) 皆跌 3%。

周四上証指數先跌後升，早段曾跌 0.5%，收報 3350.11 點，升 0.6%。深証成指升 0.8%，科創 50 指數升 2.5%。滬深兩市總成交再次不足 9000 億元 (人民幣，下同)。北向資金轉為淨賣出 10 億元，8 月累計淨賣出 4 億元，而 7 月份淨買入達 104 億元。

3) 上日美股市況總結

美國聯準會正式同意平均通脹目標政策，意味着美國將較預期更長時間維持零息政策。周四美股三大指數漲跌不一。道指收報 28492 點，升 160 點或 0.6%。標指升 0.2%，創即市及收市新高。納指創即市新高，但收跌 0.3%。美匯指數持平，收報 93.01。現貨金價跌 1.4%，收報 1928 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元持續強勢並觸發強方兌換保證，金管局再度入市，向市場沽出 35 億港元。是次入市後，銀行體系總結餘下周一 (31 日) 將增至 1919 億港元。(信報)

1-7 月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額 31023 億元人民幣，同比下降 8.1%，降幅比 1-6 月份收窄 4.7 個百分點。(Wind)

美國聯準會主席鮑爾宣布新的政策方針，表示聯準會將力求使通脹率在較長一段時間內保持在平均 2% 的水平。這意味着允許通脹率超標，即預期今後長期維持低利率。(信報)

5) 個股訊息

中國平安 (2318) 宣布，上半年股東應佔淨利潤 687 億元 (人民幣，下同)，按年跌 30%。派中期息 0.8 元，按年增加 6.7%。收入 6833 億元，按年跌 1%。新業務價值 310 億元，按年跌 24%。(信報)

中石油 (857) 公布，上半年股東應佔淨虧損 300 億元 (人民幣，下同)，去年同期盈利 284 億元。派中期息派 0.08742 元。營業收入 9290 億元，按年跌 22%，主要是受成品油、天然氣銷售量減少、以及油氣產品價格下降影響。(信報)

中遠海能 (1138) 公布，上半年主營業務收入 96.7 億元 (人民幣，下同)，同比增加 37%；實現歸屬於公司權益持有人利潤 29.6 億元，同比增加 528%；基本每股盈利 0.672 元。(Wind)

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/