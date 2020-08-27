首檔追蹤恒生科技指數ETF 明日港交所上市

南方東英資產管理有限公司今 (27) 日宣布，南方東英恒生科技指數 ETF(3033-HK)將在港交所上市，該 ETF 是首檔追蹤新推出的恒生科技指數，上市起始價為 7.5 港元，每手交易 200 股，管理費為 0.99%，將自 8 月 28 日開始交易，成立以來，已獲 2400 萬美元的初始投資。

越來越多中國科技巨頭選擇在香港第二上市，催生恒生科技指數誕生，指數追蹤經篩選後最大 30 間在香港上市的科技龍頭公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼等領域。

根據恒生指數有限公司的回測數據，恒生科技指數 2019 年全年及 2020 年上半年，回報率分別高達 36.2% 及 35.3%。

發行商南方東英指出，恒生科技指數被喻為「東方那斯達克指數」，市場廣泛認為，該指數是香港上市的科技主題股基準。南方東英恒生科技指數 ETF 將提供投資人對科技股的投資需求。

滙豐證券服務中國銷售及業務發展總監王偉全表示，科技業與新經濟投資主題息息相關，市場對該領域興趣與日俱增，引入這類 ETF 可為投資者提供更豐富的投資工具。

恒生指數公司副行政總裁巫婉雯指出，隨著恒生科技指數 ETF 在香港上市，將有助促進香港成爲國際科技公司垂青的主要金融中心，吸引更多資金投入相關 ETF。