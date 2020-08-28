〈能源盤後〉市場料颶風後將快速恢復生產 WTI原油4日來首見收低

週四 (27 日) 交易，原油期貨價格收低，讓 WTI 原油連 3 日漲勢止步，係因交易者認為墨西哥灣地區在遭受颶風勞拉嚴重衝擊後，其能源市場將快速復甦。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「從歷史上來看，颶風通常會引起大範圍的關閉封鎖，但在事件過後幾天就會立即恢復生產，因此不太會導致長期供應中斷的問題。」

颶風勞拉週四凌晨登陸後，下午已減弱為熱帶風暴。

安全與環境執法局 (BSEE) 週四估計，墨西哥灣目前關閉了 84.3％石油生產，與週三的估計持平，但天然氣生產遭關閉的比例自前一日的 60.9% 下降至 60.1%。根據美國能源情報署 (EIA) 數據，美國石油精煉總產能 45％以上位於墨西哥灣沿岸。

總部位於維也納的諮詢公司 JBC Energy 估計，美國每天關閉或減少約 300 萬桶的煉油能力。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 35 美分或 0.8%，收每桶 43.04 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 55 美分或 1.2%，收每桶 45.09 美元。

Raj 表示，「在正常情況下，由於美國煉油廠集中在墨西哥灣沿岸地區，颶風將導致煉油廠運作、汽油分配等中斷的問題，但由於美國煉油廠目前運作程度遠低於當初設計的使用率，因此墨西哥灣沿岸有充足的煉油能力來遏制供應中斷的狀況廣泛出現。」

然而，JBC 分析師認為有可能出現一些連鎖效應，包括水災破壞設備之後阻礙了復甦。美媒報導，整體而言 JBC 分析師預期，相較於休士頓 WTI 現金價，墨西哥灣原油價格會進一步疲弱，且這一過程已經在進行中。

其他能源商品

9 月交割的汽油期貨價格下降 5.6%，收每加侖 1.2845 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下降 2.7%，收每加侖 1.2107 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 12 美分或 4.8% ，收每百萬 Btu 2.579 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 14 美分或 5.3% ，收每百萬 Btu 2.71 美元。

週四，天然氣期貨表現出色，9 月期貨登上去年 11 月以來的最高收盤價。EIA 公布，上週 (8/21 止) 國內天然氣供應量增加 450 億立方英呎，符合 S&P Global Platts. 調查的分析師預期。