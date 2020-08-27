〈能源盤後〉颶風勞拉襲擊墨西哥灣區 WTI原油守住高點 Brent原油小跌

週三 (26 日) 交易，原油期貨價格收盤漲跌不一，WTI 原油價格守住 3 月初以來最高點，但 Brent 原油小幅收低，係因美國墨西哥灣沿岸受到颶風勞拉的襲擊，該地區能源基礎設施有遭破壞的可能性。

美國原油庫存連續第五週下降，但原油價格未能因此獲得大量支撐，係因風暴對能源供應和需求面的衝擊程度存在不確定性。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「令人擔心的是，石油市場已出現的一些需求成長可能會因為風暴來襲而逆轉，因為風暴有可能造成停電，以及外出駕駛人數減少。」

「整體數據表明，在暴風雨過後，需求將反彈，但目前市場交易採取高度謹慎態度。」

安全與環境執法局 (BSEE) 週三估計，墨西哥灣目前關閉了 84.3％石油生產、60.9% 的天然氣生產，與週二的估計持平。

根據美國能源情報署 (EIA) 數據，美國石油精煉總產能 45％以上位於墨西哥灣沿岸。美媒週二報導，生產汽油和柴油的煉油廠計畫暫停 9 座生產設施，其每日煉油產能近 290 萬桶 / 日，或約佔美國總產能 14.6%。

美國颶風中心週三下午表示，勞拉目前被歸類為 4 級颶風。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「在這種情況下，原油價格仍沒有大幅上漲，因為現在並非真正供應不足的市場。」

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 4 美分或 0.1%，收每桶 43.39 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 22 美分或 0.5%，收每桶 45.64 美元。

Flynn 認為，真正大問題是，勞拉是否會對煉油廠或油管造成延續性的損害，但這還太早無法判斷，「但在風暴過後，美國原油前景仍會持續收緊。」

EIA 週三公布，上週 (8/21 止) 美國原油庫存減少 470 萬桶，為連續第五週下降。然而，以目前庫存 5.078 億桶水準來說，原油供應量仍較 5 年同期平均高出約 15%。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (8/21 止) 原油庫存下降 430 萬桶。API 週二公布該週原油庫存下降 450 萬桶。

EIA 數據也顯示，庫欣儲油中心本週原油庫存小幅下降了約 30 萬桶。

此外，EIA 公布，上週汽油庫存下降了 460 萬桶、蒸餾油增加 140 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油供應量下降 270 萬桶、蒸餾油下降 70 萬桶。

其他能源商品

最近月契約，9 月交割的汽油期貨價格下降 2.5%，收每加侖 1.3606 美元，但本週漲幅已超過 5%。

交易最活絡的 10 月交割的汽油期貨價格上升 0.7%，收每加侖 1.2685 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下降 1.2%，收每加侖 1.2447 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.1% ，收每百萬 Btu 2.461 美元。

EIA 預計週四公布上週天然氣庫存報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 450 億立方英呎

石油價格資訊服務公司能源分析部門全球主管 Tom Kloza 表示，對石油產品來說，「未來 48 小時的動力變化令人關注。煉油廠停電就無法運行，但更重要的是，全美最大燃料公司 Colonial Pipeline 的泵油站可能也會停電。」