巴菲特指標飆至歷史新高 已遠超過網路泡沫年代

傳奇投資人巴菲特 (Warren Buffett) 最愛的股市估值指標，不但已亮起紅燈，周三 (26 日) 更飆升至歷史新高，勝過網路泡沫時代。

華爾街所稱的巴菲特指標 (Buffett Indicator)，指的是以 Wilshire 5000 指數 (股市總市值) 除以美國國民生產總值 (GDP)，所得到的數值，過去幾天以來，這一指標一直處在 2000 年網路泡沫之後的新高。

截至週三收盤，Wilshire 5000 指數價值約為 35.5 兆美元，而美國第 2 季 GDP 的官方最新估計值為 19.4 兆美元。根據這些數據計算，巴菲特指標為 182.7%，比 7 月 30 日的 170% 顯著提高。

(圖表取自 yahoo 財經)

在 2000 年網路泡沫時，這一比率為 171%。根據巴菲特在 2001 年時所提出的說法，這一指標合理範圍應在 75-90%，超過 120% 為過熱。

巴菲特表示，這兩年這一比率上升到了前所未有的水準，「應該是一個非常強烈的警告信號」。

這個指標過去在預測經濟下滑時，有著良好的紀錄，在 2008 年金融危機前也出現飆升。但這也不是個完美的指標，因為 GDP 不能解釋海外收入，美國上市公司不見得對國內經濟有著巨大貢獻。

Sevens Report Research 創辦人 Tom Essaye 認為，隨著聯準會大舉提供流動性，而疫情又導致美國 GDP 大幅下滑，「巴菲特指標」亮起紅燈不足為奇。

Essaye 指出，巴菲特指標飆高，有兩層意義。一方面，投資人應該繼續長期持有股票，並確保自己擁有資產，但這也代表，如果資產膨脹停止，股市在得到基本面支持前，將有很長的路要走。

雖然這並不代表股市馬上將下殺，但專家認為，適度獲利了結仍是不錯的選擇。

State Street Global Investors 全球副投資總監 Lori Heinel 表示，他會適度減碼，部分原因是對估值的擔憂。不過他認為，現在與網路泡沫時，仍存在重大差別，因為上市公司都有獲利，而且獲利也在增加，例如蘋果公司。