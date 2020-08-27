中石化續雙主軸佈局 精細化工新產能下半年投產

中石化 (1314-TW) 今 (27) 日召開法說，在石化本業上，將拓展下游精細化工等特化應用佈局，下半年將有新產能投產；土地開發事業方面，高雄憲德段綠色住宅已申報動工興建，而緬甸仰光合建案已開始銷售與提供租賃，可望貢獻營運。

中石化兩大主力產品線 CPL 與 AN 面臨市場產能過剩壓力，加上疫情影響下游終端需求，產品價格大幅滑落，中石化去年第 4 季至今年第 2 季，已連續 3 季本業營運虧損。不過，第 2 季由於高雄特貿六土地重劃分回，認列 8 億元增值，加上土增稅減少的利益迴轉，挹注業外收益，上半年每股仍賺 0.14 元。

中石化近來持續以「石化本業」與「土地開發」雙主軸為營運策略。財務副總陳穎俊指出，CPL、AN 目前政策上還是以一體化生產為主，但近來也積極拓展兩大主力產品下游的精細化工等特化應用，如 OPP(鄰苯基苯酚)、PA 等。

陳穎俊表示，負責精細化工應用的頭份廠將分為零至三期，預計 2023、2024 年投產；橋頭廠主力生產工程塑料，預計今年下半年投產；今年也收購三晃的大甲廠，朝 OPP 下游衍生事業做佈局，主要應用有積體電路板等。

而 2018 年在中國常州併購的威材新材料，產品之一 PP 熔噴料今年第 2 季受惠醫療需求，接單滿載，表現相當不錯。

土地開發方面，包括台北京華城、高雄憲德段住宅，京華城規劃興建 4 棟頂級商辦；高雄憲德段住宅為地上 27 樓、地下 6 層的綠色住宅建築，已申報開工興建。而海外也南向緬甸及越南投資布局，其中在緬甸首都仰光的合建案，目前已開始銷售與提供租賃，有機會為營運帶來貢獻。

而針對高雄特貿五的資產開發案，中石化指出，特貿五 A 目前規劃土地將出租合作，盼能連動區域整體商業發展，目前特貿五西南部份由迪卡儂經營方承租，正在興建中，規劃興建迪卡儂南台灣最大旗艦店。