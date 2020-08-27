7月大尺寸面板出貨維持高檔 京東方奪出貨面積冠軍、群創居次

市調機構 Omida 公布 7 月全球面板出貨統計，受惠品牌廠備貨需求強勁，7 月大尺寸面板出貨仍維持歷史高檔，達 7920 萬片、季增 0.16%、年增 27%，而從出貨面積排名，京東方續居冠軍，群創 (3481-TW)、華星光則分居二、三名。

Omida 表示，品牌廠為準備後續銷售旺季、訂單動能維持強勁，讓大尺寸面板出貨量維持高位、續創歷史新高，其中，9 吋以上平板電腦面板出貨量達 1547 萬片，季增 6.6%、年增 122%，增幅最大，主要出貨廠商，京東方、群創、友達 (2409-TW) 等皆受惠。

Omida 進一步分析，面板廠受惠遠距工作、遠距教育帶動，第 3 季 IT 面板需求仍維持高檔，加上品牌廠電視整機提前拉貨，預測第 3 季大尺寸面板出貨將維持高水準，價格方面，也因面板廠近年調整產能，讓產能趨緊，有助價格維持健康水準。

從出貨量計算，京東方以 26.8% 市占續居首位，第 2-4 名則由群創、友達、LG Display 分別以 16.1%、14.1%、14% 拿下，出貨面積方面，京東方也以 20.4% 市占拿下冠軍，其他依序則為群創、華星光、三星、LG Display。

觀察未來面板產業變化，Omida 認為，今年第 4 季起包含韓廠將關閉 LCD 產線，加上台廠調整產線降低稼動率，僅中國面板廠仍持續有計畫開出新產能，預期未來中國廠出貨占比將進一步提升。