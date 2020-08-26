八大場所未戴口罩可開罰 韓國疫情升溫自中低風險國家移除

中央流行疫情指揮中心今 (26) 日表示，國內近期防疫新生活運動落實不盡理想，除了持續勸導民眾出入八大場所務必戴口罩，同時將開罰權責授予地方政府。此外，韓國近 2 週疫情快速上升，有全國大流行風險，即日起自中低風險國家移除。

我國防疫有成，自 6 月 7 日起放寬國內防疫措施，但近期國外新冠肺炎疫情再起，指揮中心再次勸導民眾，出入八大類人潮擁擠或密閉場所，務必佩戴口罩，如醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等。

指揮官陳時中表示，近期發現民眾警戒心下降，整體防疫新生活運動落實情形不盡理想，目前八大場所戴口罩仍是勸導期，但將開罰權責授予地方政府，若有不服從者可根據規定強制處分。

韓國病例數快速攀升，指揮中心指出，疫情以首都圈教會及相關集會活動為中心，擴散至職場、餐飲店、托兒所、養護機構等場域，病例蔓延全國，因此，自即日起，短期商務人士入境台灣申請縮短居家檢疫的中低感染風險國家，將韓國移除。

斯里蘭卡近 4 週疫情穩定下降，且病例以境外移入占多數，因此，即日起由中低風險國家調整為低風險國家，另外，低風險國家新增諾魯、東帝汶及模里西斯 3 國。

指揮中心今日也接獲菲律賓官方通報，1 名菲籍女性從台灣搭機返回菲律賓，被檢出 COVID-19 陽性，衛生單位已初步掌握接觸者共 21 人，其中 20 人列居家隔離，將持續追蹤個案活動軌跡。