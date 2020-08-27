映興啖電動二輪商機 打進日本國家隊供應鏈吞大單

後疫情時代下，歐美二輪商機爆發，連接器及線束廠映興 (3597-TW) 迎商機，其中電動機車、自行車的防水連接器模組出貨動能暢旺，今年更打進本田 (Honda) 供應鏈，隨著本田與映興另一大客戶山葉共組日本電動機車國家隊，映興供應兩大廠也可望同步受惠。

映興大搶節能市場商機，其中，防水連接器應用在傳統及電動機車上，映興目前出貨給國內知名電動機車大廠及山葉 (Yamaha) ，也積極開發國際客戶，今年順利打進本田供應鏈，出貨給北美地區的電動機車產品。

本田去年就攜手山葉，以及 Kawasaki(川崎)、鈴木 (Susuki)，共同組成日本電動機車國家隊，並採用本田電動機車 BENLY e:Ⅰ 進行測試，四方共組目的在統一充電與電池規格，強化日本電動機車競爭力，搶食全球大餅。

映興也供應電動自行車連接器產品，今年巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 等客戶需求強勁外，映興今年也打入某國內電子廠，將藉此取得更多電動自行車訂單，預計完成設計送樣後，年底前可開始出貨。

另外，映興在移動式太陽能儲能系統也有斬獲，據悉，映興移動式太陽能儲能系統因可搭載照明、監控系統，加上兼具綠電概念，已獲蘋果、特斯拉、Google 及 AT&T 等大型企業採用，隨著各企業積極推動綠能政策，且力道持續加大，映興出貨也將逐步增加；映興今年更新增一家美系客戶，雙方預計第四季發表新品。

映興不評論單一客戶，但表示，目前訂單需求暢旺下，8 月營收可望延續 7 月動能，下半年營收將逐季成長，且今年 ODM 產品比重提升，也帶動毛利率走勢向上，同步帶動獲利表現，而因應訂單成長，映興也決議添購不動產、規劃第二廠區，提升營運規模。