台積電甩尾創高助攻台股站上12800點 三大法人買超15.8億元

台積電今 (26) 日強拉尾盤，再創收盤新高 442 元，激勵台股終場上漲 75 點站穩月線，並攻克 12800 關卡，收在最高 12833 點，不過，成交值縮至 1759 億元，三大法人合計買超 15.89 億元，仍呈現價量背離的格局。

觀察籌碼面，外資持續買超 17.81 億元；投信買超 3.25 億元，呈現連 4 買；自營商則轉為賣超 5.11 億元，三大法人合計買超 15.89 億元。

台積電昨日在技術論壇上強調，將持續擴充產能，2 奈米製程落腳新竹寶山，今日股價開低走高，終場漲 1.7%，收在 442 元，創收盤新高，市值也來到 11.46 兆元；台積相關供應鏈也人氣爆棚，弘塑、帆宣、辛耘三檔強勢亮燈漲停，漢唐、家登、翔名、京鼎、勝一等均表現不俗。

其他權值股方面，大立光及鴻海同步在盤面下震盪；聯發科仍受華為禁令利空消息影響，終場跌近 2% 收 578 元，創近 2 個月來新低；聯電、台塑、台達電、國巨及中信金等皆在盤面上表現。

櫃買指數仍維繫多方人氣，近日接連收復月線、季線，今日再度漲逾 1%，其中以生醫族群漲勢最亮眼，包括中裕、醣聯、浩鼎、杏國、大樹、逸達皆亮燈漲停。

法人表示，台股成交量持續量縮，短線上有量價背離的疑慮，仍將是高檔震盪格局，操作上建議切勿過度追高殺低，可挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回季線量縮止穩後，再逢低增加持股佈局。