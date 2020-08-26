新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

台積電甩尾創高助攻台股站上12800點 三大法人買超15.8億元

台積電甩尾創高助攻台股站上12800點 三大法人買超15.8億元。(圖：AFP)
台積電甩尾創高助攻台股站上12800點 三大法人買超15.8億元。(圖：AFP)

台積電今 (26) 日強拉尾盤，再創收盤新高 442 元，激勵台股終場上漲 75 點站穩月線，並攻克 12800 關卡，收在最高 12833 點，不過，成交值縮至 1759 億元，三大法人合計買超 15.89 億元，仍呈現價量背離的格局。

觀察籌碼面，外資持續買超 17.81 億元；投信買超 3.25 億元，呈現連 4 買；自營商則轉為賣超 5.11 億元，三大法人合計買超 15.89 億元。

台積電昨日在技術論壇上強調，將持續擴充產能，2 奈米製程落腳新竹寶山，今日股價開低走高，終場漲 1.7%，收在 442 元，創收盤新高，市值也來到 11.46 兆元；台積相關供應鏈也人氣爆棚，弘塑、帆宣、辛耘三檔強勢亮燈漲停，漢唐、家登、翔名、京鼎、勝一等均表現不俗。

其他權值股方面，大立光及鴻海同步在盤面下震盪；聯發科仍受華為禁令利空消息影響，終場跌近 2% 收 578 元，創近 2 個月來新低；聯電、台塑、台達電、國巨及中信金等皆在盤面上表現。

櫃買指數仍維繫多方人氣，近日接連收復月線、季線，今日再度漲逾 1%，其中以生醫族群漲勢最亮眼，包括中裕、醣聯、浩鼎、杏國、大樹、逸達皆亮燈漲停。

法人表示，台股成交量持續量縮，短線上有量價背離的疑慮，仍將是高檔震盪格局，操作上建議切勿過度追高殺低，可挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回季線量縮止穩後，再逢低增加持股佈局。

相關個股

延伸閱讀

相關新聞