康友-KY疑涉財報不實 黃天牧下令證交所全面徹查

康友 - KY(6452-TW) 因高層跑光，未能如期提供財報，董事長黃文烈更是失聯超過兩周，驚爆掏空疑雲，康友 - KY 昨 (18) 日正式被證交所停止交易，還爆出勤業會計師事務的會計師涉及財報不實，對此，金管會主委黃天牧表示，已要求證交所全面調閱會計師工作底稿，確認會計師是否有疏失，如果真的有違法問題，將由金管會複審及開罰。

醫材股康友 - KY 在中國安徽的孫公司「六安華源製藥有限公司」營運困難，董事會派人查帳才發現財報揭露不實，另還發現董事長黃文烈與黃姓盤商聯手炒股，哄抬康友股價，檢調昨依涉犯證交法財報不實等罪，搜索康友辦公室、董事長黃文烈住處，並以嫌疑人約談施、江姓會計師，及黃姓盤商到案說明。

檢調調查，六安華源製藥是由康友 100% 持股、能實質掌控的孫公司，須與康友合併財報，但康友董事會今年決議派會計師前往中國查帳，才赫然發現 2018 年至 2020 年 5 月，六安華源製藥的帳面被美化、疑涉財報不實。

由於康友 - KY 的會計師為知名會計師事務所勤業，因此備受矚目，黃天牧指出，勤業是一家世界知名的會計師事務所，對於自家會計師簽證應該有一定程度的考核，目前證交所會先查核會計師工作底稿，檢視是否有疏失，及是否善盡審計責任，如果有疏失，金管會一定會追究責任。

黃天牧表示，對於 KY 公司的監管已經比其他 IPO 公司更嚴格，過去要求實施的內控制度包括：每年實質財報實審、內控、上市前必須來台開業績說明會，近幾年也要求要去看對岸公司營運狀況等。但是有鑑於此案造成外界對 KY 公司管理有諸多疑慮，證交所會在近日內找相關承銷商、會計師事務所討論，通盤檢討目前對 KY 公司的管理制度。