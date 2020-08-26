今年銷售衰退最多 MCU明年可望重返成長

IC Insight 今 (26) 日指出，由於疫情干擾，MCU 今年全球銷售額將下滑 8%，估達 149 億美元，是連兩年下滑，下滑幅度也位居所有 IC 之冠，不過，預計明年可望重返成長，2023 年則可創新高，估達 188 億美元。

IC Insight 表示，MCU 廣泛應用在汽車電子、工業、商業設備、家用電器、消費性電子與許多嵌入式系統裝置，但六個月前的疫情打擊 MCU 市場，預計今年出貨、銷售額將同步下降 8%，達 235 億顆、149 億美元。

IC Insight 認為，即便今年因疫情帶動居家辦公、遠距教學趨勢，筆電需求大增，但相關銷售額僅占今年 MCU 的 4%，主要應用包括車用、工控，分別占今年 MCU 營收的 40%、29%，卻大受疫情衝擊。

IC Insight 指出，MCU 出貨量在 2018 年創下新高，而 2019 年下滑 9%，2020 年也估將再下滑 8%，2021 年至 2023 年則可重返成長，估分別年增 6%、8% 與 10%，預計 2023 年將刷新歷史新高，達 296 億顆。

MCU 銷售額則與出貨量走勢一致，預計 2021 年至 2023 年將分別年增 5%、8%、11%，2023 年創下歷史新高，達 188 億美元。