楊應超建議美企在台設疫苗研發單位 促台美深化合作關係

國政基金會今 (26) 日首度舉辦「中華民國 - 美國線上論壇」，副董事長連勝文建議，美國製藥公司可授權台灣產製疫苗，共同對抗疫情；科克蘭資本董事長楊應超也表示，建議美企在台設立研發單位，兩國應進一步深化合作關係。

新冠肺炎疫情方興未艾，這場跨國論壇以視訊會議方式進行，國政基金會邀請美國及台灣的學者專家分別在華府、加州、亞歷桑那州、台北等地連線，以「華府 - 北京競爭下台北的機會與挑戰」為主題，展開政治及經濟兩場對談。

連勝文指出，由於台灣研製的疫苗才剛開始第一期臨床試驗，企業面臨許多困難，而政府並未太積極解決問題與提供資金，本土疫苗估計明年中甚至更晚才能生產。沒有疫苗，台灣無法重新開放邊境，對經濟復甦極為不利，也直接影響台灣在亞太區域博奕中的自我保護能力。

他表示，日前美國衛生及公共服務部部長阿薩爾訪問台灣，談到了美國和台灣在 COVID-19 疫苗領域可能的合作，不過還未看到進一步的細節。連勝文強調，希望美國能真正視台灣為可靠的盟友，並在困難的時候與台灣合作，提供台灣急需的疫苗。

連勝文認為，最好的辦法是讓美國製藥公司將通過美國 FDA 批准的疫苗，授權給擁有生物技術工程師和生產設施的台灣生物科技或疫苗製造商，為台灣和有需要的其他國家生產這種疫苗。

楊應超指出，COVID-19 正促使全球供應鏈重組，未來將出現「一個世界、兩套系統」，即一個有中國大陸，一個沒有。他認為，台灣將在後者扮演重要的角色，與美國之間會有更緊密的合作。

楊應超認為，台美為形成更好的夥伴關係，就必須有 FTA，來處理稅務和關稅問題，就像北美自由貿易協定或美墨加拿大貿易協定，從貿易角度來看，將台灣視為美國一部分處理，同時也要有利於美國與台灣之間的旅行及工作簽證的安排，讓人員往來更便利。

國政基金會經濟財政組召集人林祖嘉表示，近年來，全球經濟快速整合，台灣是小型開放經濟體，應該積極參與其中，而美國是台灣重要的貿易夥伴，台灣當然應該優先考慮與美國洽簽一個高標準的雙邊自由貿易協定 (FTA)。

林祖嘉指出，美國對亞太地區有很大的影響力，與美國簽署 FTA，將有助於台灣與其他國家洽簽 FTA，以及未來加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 和「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)。

此外，全球經濟已出現生產鏈重組情況，林祖嘉認為，台灣應利用此一機會，提升與美國的經貿關係，一方面可擴大台灣市場，另一方面也可以降低台灣對兩岸經貿的依賴。

台北市美國商會會長李豪 (Leo Seewald) 指出，就地緣政治的角度而言，在目前的美中關係下，台灣的地位和影響力已來到了關鍵的階段，因此，台灣可思考更積極的作為，成立主權基金，正是一個可以進行的方向。

李豪指出，通過主權基金投資包括財星 500 大等績優企業，台灣可以在國際財經領域，提高能見度與擴大影響力，除了藉此吸引外資之外，還可發揮軟性外交實力；台灣外匯存底高居全球第 4 ，已具備成立主基金的實力。

傳統基金會經濟自由度指數研究經理兼編輯金凡中 (Anthony B. Kim) 則認為，FTA 對台美關係的重要性超乎經濟，他說，在推動台美 FTA 的過程中，即使可能會遭遇到各種困難和阻礙，但仍有其價值，因為這些挑戰將有助於深化並促進台美間的互動與了解。

關於台灣對外經貿關係這個議題，歐巴馬時期前白宮主管中國事務官員、布魯金斯研究院桑頓中國中心研究員何瑞恩 (Ryan Hass)，在本次論壇政治場發言時提醒，台灣不應切斷與中國大陸之間的經貿投資關係，對中國大陸，台灣應該要有長期的思維與規劃。