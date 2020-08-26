【日盛投顧】指數沿5日線盤堅

◆盤勢分析

1. 美科技股持續創高，但亞股周三普遍出現拉回震盪，台股加權指數周三以平高盤開出，指數維持在及月線附近震盪，成交量始終無法放大仍較前一交易日量縮，導致無法有有效持續攻高，不過 OTC 指數走勢相對加權指數來的凌厲。盤面資金聚焦設備、航運、造紙及生技相關個股，終場指數上漲 75.04 點，漲幅 0.59%，收在 12，833.29 點，成交金額為 1，766.28 億元。三大法人合計買超 15.9 億元：外資買超 17.76 億元、投信買超 3.25 億元、自營商賣超 5.11 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：持續量縮上漲，短線有量價背離疑慮，後續必須補量上攻。

(2)、均線：下檔支撐為 8/21 低點 (約 12，462 點) 附近，上檔壓力為 13，000 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 黃金交叉，短線仍有利於反彈。

3. 櫃買指數上漲 1.26%，收在 165.63 點。短線支撐為 160 點附近，壓力為 170 點附近。

4. 台股選股方向可留意 5G、設備、IC 設計、資訊軟體、生技、風電股。

設備、航運、造紙、生技強勢

1. 設備：國內龍頭晶圓廠技術論壇釋出先進製程的量產時程，相關蓋廠計畫浮現，設備股成為周三盤面資金追逐的焦點，6196 帆宣、3131 弘塑股價在 10 點之前皆以攻上漲停至收盤，其他如 2404 漢唐、3413 京鼎、3680 家登等半導體設備族群股價均呈現上漲。

2. 造紙：受惠中國大陸傳出 9 月起紙漿報價調漲利多，1909 榮成及 1906 寶隆周三股價 9 點半前即攻上漲停並鎖死至收盤，也聯袂帶動其他相關造紙股 1905 華紙、1907 永豐餘股價呈現反彈上漲。

3. 航運：遠東 - 美西線運價今年以來大漲一倍，連帶使得 2603 長榮、2609 陽明兩大航運商營運大幅改善，2603 長榮第 3 季的獲利可望再衝高，周三股價再創今年新高，2609 陽明有機會扭轉前三季虧損的慘況，週三股價連續 2 天攻上漲停。

4. 操作建議：美科技股持續創高帶動台股反彈收復 8/20 的高檔帶量長黑高點，但由於成交量始終無法放大消化上檔賣壓，短線上有量價背離的疑慮。我們認為短線上行情維持在月線附近高檔震盪，操作上建議切勿追高殺低，選股不選市，短線操作者挑選強勢股操作，中長線投資人靜待拉回量縮止穩後再逢低增加持股佈局。