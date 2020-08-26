新冠疫情退潮後 哪家串流媒體能屹立不搖？調查結果：Netflix

美國消費者串流媒體首選：Netflix。



Piper Sandler 分析師 Yung Kim 最近調查了約 1000 名美國消費者，詢問他們在 Covid-19 限制居家的禁令解除後，他們預計還會使用哪些影視服務，週二公布的調查結果顯示，Netflix (NFLX-US) 以 41% 支持率奪冠，亞馬遜 (AMZN-US) Prime Video 以 28% 支持率遠居第二，緊追在後的分別為 Hulu (20%)、有線電視 (19%)、Disney+ (17%)、 HBO Max (7%)。

迪士尼 (DIS-US) 旗下擁有 Hulu 和 Disney+，而 HBO Max 東家則為 AT&T (T-US)。

Piper 還進行了第二次調查，這回受調查者約 600 人，主要詢問關於 Netflix 漲價的問題，其結果顯示，52% 訂閱戶願意接受漲價，不會因此取消訂閱，這比例較 2 月調查時的水準 (50%) 上升。

Kim 認為 Netflix 今年不會漲價，但再過 12 個月至 24 個月可能會調漲一次。他主張，HBO Max 以月費 15 美元推出「映證了 Netflix 能提高定價的想法，因為我們認為 HBO Max 是與 Netflix 最相似的獨立流媒體服務。」

Piper 分析師指出，截至今年上半年，Netflix 新增訂閱人數已達 2600 萬人，幾乎等於 2019 全年新增人數 (2800 萬人)，這顯然得益於新冠疫情。他還看到延續下來的好處，「我們相信 Netflix 進一步提高其串流媒體首選地位，儘管我們也知道，新增訂閱人數創紀錄部分係因日後的新增人數提前計入了，我們也相信這是廣播電視轉向串流媒體的趨勢加速後的結果。」

Kim 維持 Netflix 股票「加碼」的評級，目標價 534 美元。「整體而言，我們持續相信 Netflix 的定位良好，在傳統內容消費轉向串流的過程中，Netflix 可以抓下一大把市場份額。」

Netflix 週二上漲 1.77 美元或 0.36%，收 490.58 美元