穩懋今年淡旺季不明顯 Q3客戶新機發表挹注動能

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 今 (25) 日參加櫃買市場業績發表會，展望下半年，總管理服務處總經理陳舜平表示，今年全球受疫情衝擊，淡旺季不明朗，短期能見度不高，預期第 3 季客戶新機發表後，將挹注下半年營運動能。

陳舜平表示，穩懋目前仍有超過 7 成營收集中智慧型手機，因此受季節波動較明顯，加上今年疫情衝擊，傳統淡旺季不明顯，目前第 4 季能見度仍不明朗，除手機外，穩懋也將持續布局 WiFi、基礎建設、衛星通訊、光通訊應用。

衛星通訊方面，陳舜平指出，穩懋在星鏈計畫中，扮演晶片供應角色，雖然目前營收占比仍低，但看好星鏈計畫屬中低軌道衛星，相較過去以高通為主的傳統衛星，數量需求可觀，將成未來成長動能之一。

法人也持續關注華為禁令，穩懋財務處處長暨發言人曾經洲表示，穩懋在客戶、終端應用分散多元，客戶涵蓋美國、歐洲、亞洲等，認為全球需求穩定，若單一公司出現狀況，市場也會重新洗牌，短期雖有影響，但中長期來看，衝擊不大。

展望下半年，穩懋估第 3 季營收將季增 4-6%，毛利率則維持 40% 以上，而因應未來產能需求，穩懋日前也通過科技部第 64 次園區審議委會，擬在南科投資設立新生產基地，持續擴充產能。