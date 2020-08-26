〈貴金屬盤後〉中美重申貿協承諾 市場寬心靜待鮑爾發言 黃金連2日走跌

週二 (25 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日下跌，係因中美間緊張局勢舒緩，淡化了黃金的避險需求。

交易者同時也等待 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週四在全球央行年會 ( Jackson Hole Symposium) 上的發言，探尋 Fed 最新政策決議。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，黃金經歷了一些糟糕的日子，係因「防疫工作有所進展且中美緊張關係舒緩，帶走了一些避險需求。然而，全球經濟前景的風險以及大選的不確定性，應該還是能看到黃金多頭捍衛黃金在 1900 美元水準。」

據悉，中美官員重申對中美第一階段貿易協議的承諾，有助於平息雙方對緊張關係加劇的擔憂。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 16.10 美元或 0.8%，收每盎司 1923.10 美元，為黃金最活躍契約自 7 月 27 日以來最低收盤價。前一日下跌 0.4%。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 33 美分或 1.3%，收每盎司 26.273 美元，前一日下跌 0.5%。

黃金近期大致處於拋售壓力下，過去 4 個交易日中有 3 日收低。週二因新冠潛在疫苗和血漿療法激起股市樂觀態度，黃金收低。

自 3 月以來，新冠病毒疫情對經濟衝擊程度充滿不確定性，加上為了對抗疫情而推出的刺激措施相當龐大，成為黃金和白銀漲勢的核心動能。然而，7 月下旬的 Fed 最新會議記錄顯示，決策者不願意使用非常規方式將基準利率維持在更低水準，這被視為黃金短期不利因素，因此讓貴金屬漲勢稍稍冷卻。

AxiCorp 全球市場策略師 Stephen Innes 寫道，「自從 Fed 公布最新會議記錄以來，面對風險事件前市場出現的熱情，市場參與者一直不願意重新建立黃金多倉和美元空倉，尤其是 9 月 FOMC 會議和全球央行年會前夕。」

市場預期，本週稍晚鮑爾將制定一項針對通膨的計畫，可能讓他們有更多彈性，允許通膨高於年度 2% 的目標，並有助於市場參與者預期政策走向。

TD Securities 策略團隊的最新研究報告指出，「我們預期鮑爾有效率地提前宣布貨幣政策框架審視 (MPFR) 的結果，這表明正式採用了平均通膨目標。」

市場專家認為，這可望對金屬有一定的支撐，因為黃金通常被視為抗通膨的工具。

另外，今日增加貴金屬壓力的包括美國債券殖利率上升這一點，10 年期公債殖利率上升 4 個基點，自週一約 0.64% 上升至接近 0.69%，這會降低不孳息的黃金之投資吸引力。

週二數據顯示，8 月美國消費者信心指數跌至 84.8，但未能提振黃金的避險支撐力，因為美國新屋銷售率 7 月份上升 14%，為連續第三個月上升。

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