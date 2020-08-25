〈能源盤後〉墨西哥灣風暴 80%生產遭關閉 激勵油價上漲

週一 (24 日) 交易，原油期貨價格收高，係因墨西哥灣地區出現暴風雨，致使該地區原油和天然氣產量減少，提振了價格。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 28 美分或 0.7%，收每桶 42.62 美元，根據 FactSet，此為最前月契約 3 個交易日來首次上漲。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 78 美分或 1.75%，收每桶 45.13 美元。

由於熱帶風暴馬可（Marco）和勞拉（Laura）關閉了墨西哥灣的石油生產，因此週一該地區石油產量持續下降。

根據安全與環境執法局 (BSEE) 的數據，因風暴襲擊了路易斯安那州和德州，為確保煉油廠和石化廠的安全，該地區石油公司已關閉了約莫 82% 的墨西哥灣石油生產，以及 57% 天然氣的生產。

根據 EIA 數據，墨西哥灣占美國煉油產能一半，而 BSEE 數據指出，截至週一墨西哥灣地區的原油產量約遭關閉 150 萬桶 / 日，占美國原油產量的 14%。

但分析師認為，石化產品暫時流失不太可能會影響到消費者。雖然天氣惡劣可能會讓汽油價格上升，但這回美國大眾不太可能受到重大衝擊，因為 Covid-19 讓需求仍處於壓抑中，燃料庫存很高，所以其他地方的煉油廠可望遞補。

GasBuddy 石油分析主管 Patrick De Haan 表示，「風暴比較可能帶來的衝擊是當地停電、當地的破壞，但不可能造成定價事件。」

根據 GasBuddy，普通汽油平均價格為每加侖 2.20 美元，仍較去年同期低了約莫 15%。

金融服務公司晨星分析師 Sandy Fielden 表示，因新冠疫情大流行導致需求疲軟，今年美國燃料生產商已削減了煉油量，倘若熱帶風暴導致路易斯安納州的煉油廠關閉，那麼休士頓地區的煉油廠就可能會提高燃料產量，「產品沒有短缺，這不是個緊繃的市場。」

EIA 數據顯示， 8 月中旬美國煉油廠產能利用率約 81%，較一年前約莫 96% 的水準下降。

其他能源產品